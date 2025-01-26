26 января 2025, 15:01

Жена актера Петрова показала фигуру в топе и блестящем жакете

РИА «Новости»
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Жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, поделилась с подписчиками фотографиями с мужем. На опубликованных в Instagram* снимках девушка позирует в топе и блестящем жакете.

Ожидающая появления ребенка избранница артиста одела легинсы, белый топ, а поверх него - черный жакет с пайетками. Она дополнила образ сумкой Chanel, кольцами и цепочкой с элегантным кулоном. Актер на фото был в белой футболке, джинсах, длинном пальто и шапке.

На одном из снимков супружеская чета позировала на фоне лифта. Антонова с помощью фотосессии поздравила мужа с 36-летием.

Ранее свою семейную фотографию впервые за долгое время опубликовала звезда сериала «Ищейка» - актриса Анна Банщикова. В честь 50-летия она показала поклонникам своего мужа, адвоката Всеволода Шаханова, и трех детей. Супруги воспитывают двух сыновей 17 и 15 лет и семилетнюю дочку.

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Instagram Актеры Александр Петров
26 января 2025, 13:20
Звезда сериала «Ищейка» опубликовала фото с семьей
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Актриса Анна Банщикова, получившая известность благодаря сериалу «Ищейка», порадовала поклонников семейной фотографией. Снимок она опубликовала в соцсети Instagram*.

Артистка сделала фотографию в честь своего дня рождения. На снимке Банщикова стоит вместе с мужем и тремя детьми: двумя сыновьями 17 и 15 лет и семилетней дочкой. Актриса в 2007 году вышла замуж за адвоката Всеволода Шаханова.

Ранее певец и бывший солист группы Smash! Влад Топалов во время интервью ответил на вопросы о воспитании детей. Артист признался, что не скрывает от сыновей конфликты со своей женой Региной Тодоренко. По его словам, родителям нужно всегда оставаться собой, чтобы показать пример. Если дети увидят отца и мать с разных сторон, это будет помогать им не бояться быть разными, подчеркнул Топалов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Сериалы Семья Актеры
26 января 2025, 12:55
Ливанов попал в реанимацию с расстройством кровообращения мозга
РИА «Новости»
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У актера Василия Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, артист несколько суток провел в реанимации.

«Скорая привезла артиста в больницу на днях. Врачи положили его в реанимацию», - написали авторы поста.

Они добавили, что Ливанов чувствовал себя плохо. Он жаловался на слабость, учащенное сердцебиение и головокружение. Вскоре состояние актера улучшилось, и его перевели в обычное отделение.

Ранее Mash сообщил о резком ухудшении состояния здоровья актера на фоне устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекции. Обычно такие болезни возникают у тех, кто долго принимает лекарства. Однако жена Ливанова Елена не подтвердила информацию об ухудшении состояния мужа. Она отметила, что с ним все хорошо, а откуда берутся такие слухи - неизвестно.

Болезни Актеры Артисты
26 января 2025, 03:19
Концерт, о котором Пугачева жалела годами. Орбакайте опубликовала уникальную запись из Чернобыля
РИА «Новости»
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Кристина Орбакайте опубликовала редкие кадры исторического выступления Аллы Пугачевой в Чернобыле. Издание Woman.ru напомнило, что именно об этом концерте знаменитая певица сожалела долгие годы.

Концерт в Чернобыле состоялся вскоре после аварии на АЭС в небольшом поселке под Припятью. Тогда, в 1986 году, певица и ее коллеги приехали поддержать ликвидаторов. Послушать Аллу Пугачеву пришли около девяти тысяч человек, которые боролись с последствиями крупнейшей техногенной катастрофы.

Примадонна исполняла свои хиты, общалась с публикой, принимала цветы и жала руки зрителям. Тогда опасность радиации была недооценена, признается певица.

«Простой народ просил апельсины, алкоголь и меня. Мы понятия не имели, что такое радиация, пока не оказались там», - рассказывала она в интервью.

Артисты получили инструкции уже на месте: не пить местную воду, не есть продукты, а одежду после возвращения уничтожить. Но такие меры оказались недостаточными. Пугачева позже отмечала, что концерт оставил тяжелый след: многие участники, включая Иосифа Кобзона, Александра Барыкина и Ирину Понаровскую, столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем.

Недавно Алла Пугачева переехала на Кипр из Израиля. В прессе допускали, что певице придется бросить дорогую недвижимость на острове из-за болезни.

Чернобыль Концерты Алла Пугачева АЭС Кристина Орбакайте Артисты
26 января 2025, 03:12
Сыр, салат, котлеты и вино. Мизулину и Шамана застукали в «Азбуке Вкуса» за покупками
РИА «Новости»
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В Сети появились фотографии главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман. На фото пара делает совместные покупки в «Азбуке Вкуса».

Накануне Мизулина анонсировала совместную поездку. Глава Лиги и певец планируют посетить одну из школ, где проведут автограф-сессию. Шаман пообещал некий «секретный сюрприз», который ждет гостей мероприятия.

В магазине 40-летнюю Мизулину и 33-летнего Шамана сопровождала охрана. Пару сфотографировали, когда они выбирали вино. В корзине уже лежали котлеты, салат и белорусский сыр.

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать слухи, что между певцом и главой Лиги - роман. Ранее пару сфотографировали в ресторане за романтическим ужином.

Вино Shaman Екатерина Мизулина Покупки

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