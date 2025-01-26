Жена актера Петрова показала фигуру в топе и блестящем жакете

Ожидающая появления ребенка избранница артиста одела легинсы, белый топ, а поверх него - черный жакет с пайетками. Она дополнила образ сумкой Chanel, кольцами и цепочкой с элегантным кулоном. Актер на фото был в белой футболке, джинсах, длинном пальто и шапке.

На одном из снимков супружеская чета позировала на фоне лифта. Антонова с помощью фотосессии поздравила мужа с 36-летием.

Ранее свою семейную фотографию впервые за долгое время опубликовала звезда сериала «Ищейка» - актриса Анна Банщикова. В честь 50-летия она показала поклонникам своего мужа, адвоката Всеволода Шаханова, и трех детей. Супруги воспитывают двух сыновей 17 и 15 лет и семилетнюю дочку.

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