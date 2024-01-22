«Ждем вас домой». В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам

Видео записывалось во время съемок военной драмы «Момент истины» режиссера Алексея Андрианова по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». В кадре Кологривый в советской военной форме говорит, что артисты в фильме изображают бойцов и пытаются сделать это честно. Актер поблагодарил военнослужащих за то, что они обеспечивают безопасность России и ее народа.

«А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо. <…> Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой», - сказал Кологривый.

Ранее Никита Кологривый признался, что так и не посмотрел сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором исполнил роль Кащея, из-за актерской игры своих коллег.