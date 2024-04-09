09 апреля 2024, 23:07

«Ждем». Арзамасова и Авербух снова станут родителями

РИА «Новости»
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Бывший фигурист и хореограф Илья Авербух и его жена — актриса Елизавета Арзамасова — ждут второго ребенка. Радостной новостью звезда сериала «Папины дочки» поделилась в социальных сетях.

Актриса опубликовала фотографию вместе с мужем, на которой отчетливо виден ее округлившийся живот. Пост Арзамасова сопроводила одним словом: «Ждем».

Арзамасова и Авербух поженились четыре года назад. Разница в возрасте у супругов 20 лет. В 2021 году родился их первый ребенок - сын Лев.

Ранее Авербух признался, что познакомился с юной актрисой, когда ей было 14 лет. Тогда Арзамасова вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали шоу «Ледниковый период».

В марте поклонники Арзамасовой заподозрили, что актриса снова беременна. Поводом послужило видео в соцсетях артистки, на котором она отмечала свой день рождения. На одном из кадров внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот именинницы. Но на комментарии с вопросом о возможной беременности ни Арзамасова, ни Авербух не отвечали.

Дети Беременность Сериалы Соцсети Илья Авербух
09 апреля 2024, 22:59
Названа причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Андрея Клыкова
РИА «Новости»
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Актер и дрессировщик Андрей Клыков долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Об этом ИА Regnum сообщил источник.

«Врачи зафиксировали в квартире на улице Степана Супруна смерть 57-летнего мужчины. При жизни умерший страдал от онкологического заболевания», - уточнил он.

В полицию позвонила мать Клыкова. Женщина рассказала, что утром зашла в комнату к сыну и обнаружила его без признаков жизни.

Заслуженный артист России Андрей Клыков умер на 58-м году жизни. В 1998 году он создал собственный номер «Медведи-акробаты», объединив в нем вольтиж, акробатику и дрессуру.

С 2001 года Клыков работал дрессировщиком в номере «Экзотическая группа животных». Также россиянам он запомнился в начале 2000-х по эпизодической роли милиционера с обезьяной в третьем сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

Сериалы Россия Животные Актеры
09 апреля 2024, 18:17
«Вряд ли возможно». Депутат усомнился в успехе фильма Собчак про Пугачеву
Global Look Press
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Документальный фильм журналистки Ксении Собчак о певице Алле Пугачевой вряд ли повлияет на ее восприятие общественностью. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Госдумы по вопросам культуры Александр Шолохов в беседе с порталом NEWS.ru.

Депутат указал на преувеличенную, по его мнению, оценку вклада Пугачевой в культурное наследие России.

«Вряд ли возможно вернуть былое „величие“. Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева постоянно дает новые поводы усомниться и в том, что есть», - заявил Шолохов.

Ранее Собчак назвала большой ошибкой возможное признание Пугачевой иноагентом. Она начала работу над документалкой о жизни и карьере примадонны. Выход ленты будет приурочен к 75-летию знаменитой исполнительницы.

Глава ФБПК Виталий Бородин предположил, что этот фильм станет последним аргументом для признания Пугачевой иноагентом.

Ксения Собчак Фильмы Алла Пугачева Иноагенты
09 апреля 2024, 17:50
Лже-адвокат обманул Волочкову на полмиллиона рублей
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова связалась с адвокатом-мошенником и лишилась полумиллиона рублей во время продажи своей квартиры в астраханском жилом комплексе «Паруса». Об этом танцовщица сообщила в интервью для программы «Алена, блин!».

Волочкова рассказала, что юрист сам связался с ней и предложил помощь в сделке. В его профессионализме балерина не усомнилась и сразу же оформила доверенность на его имя. Она передала аферисту деньги за уже по сути решенный вопрос с компанией «Городской курорт Астрахань».

Позже мужчина исчез с деньгами. Танцовщица потеряла 450 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, Волочкова немедленно обратилась в полицию. Оказалось, что мужчина давно лишился лицензии на оказание юридических услуг, однако продолжал зарабатывать себе на жизнь, работая нелегально.

«Эти деньги он мне, естественно, не отдал. Скрывался. Его потом правоохранительные органы нашли в Астрахани, привезли (в Москву), у нас была с ним очная ставка в следственном комитете», - добавила танцовщица.

Ранее стало известно, что Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Просьба наследницы вызвала у балерины стресс.

Мошенничество Деньги Анастасия Волочкова
09 апреля 2024, 17:29
Стало известно, когда Иван Ургант вернется на телевидение
РИА «Новости»
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Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения ведущего Ивана Урганта на экраны к старту нового телевизионного сезона. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Горбунов утверждает, что возвращение программы Ивана Урганта осенью привлечет большой зрительский интерес.

«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», - сказал Горбунов.

Студию, где ранее проходили съемки «Вечернего Урганта», демонтировали. Сейчас там снимают шоу Дмитрия Хрусталева. Однако собрать новое пространство - это не проблема для телевизионщиков, отметил критик.

Возможно, программу Урганта выпустят в ином качестве.

«Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу „Пусть говорят“ с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», - пояснил Горбунов.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась из-за возвращения Урганта на экраны. Однако фильм с его участием пока не получил прокатное удостоверение для трансляции в кинотеатрах.

Россия Иван Ургант Телевидение Ток-шоу

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