«Ждем». Арзамасова и Авербух снова станут родителями

Актриса опубликовала фотографию вместе с мужем, на которой отчетливо виден ее округлившийся живот. Пост Арзамасова сопроводила одним словом: «Ждем».

Арзамасова и Авербух поженились четыре года назад. Разница в возрасте у супругов 20 лет. В 2021 году родился их первый ребенок - сын Лев.

Ранее Авербух признался, что познакомился с юной актрисой, когда ей было 14 лет. Тогда Арзамасова вместе с мамой пришла на каток в Парк культуры, где снимали шоу «Ледниковый период».

В марте поклонники Арзамасовой заподозрили, что актриса снова беременна. Поводом послужило видео в соцсетях артистки, на котором она отмечала свой день рождения. На одном из кадров внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот именинницы. Но на комментарии с вопросом о возможной беременности ни Арзамасова, ни Авербух не отвечали.