Жанна Агузарова столкнулась с осложнениями после пластики

Певица Жанна Агузарова пытается скрыть следы неудачной пластики. Таким мнением с изданием « Комсомольская правда » поделился эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзор по Москве и Московской области Иван Володченков.

Певица появилась на премии МУЗ-ТВ 2024 с нарисованным глазом. Для выхода экс-вокалистка группы «Браво» выбрала черную куртку, брюки, пестрый шарф, разноцветные туфли с открытым носом и солнцезащитные очки. Журналисты разглядели под аксессуаром заклеенный пластырем левый глаз.

Володченков предположил, что Агузарова столкнулась с осложнениями после неудачного RF-лифтинга, лазерного омоложения или блефаропластики, так как подобные стрип-наклейки используют пластические хирурги и косметологи.

«Если сам глаз как зрительный орган не пострадал, то реабилитация после осложнений может занимать от трех-четырех месяцев до полугода», - отметил он.

Хирург добавил, что звезда вероятно сделала подтяжку средней трети лица год-полтора назад, а ее отсутствие на нижней трети или неудачное врачебное вмешательство она решила прикрыть массивным шарфом. По мнению Володченкова, Агузарова также прибегла к филлерам.

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