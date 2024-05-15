«Жалкий вид». Сбежавший из России Назаров поразил фанатов своей худобой

На кадрах 66-летний актер одет в желтую футболку, поверх которой накинул синюю кофту на молнии.

Поклонники отметили талант актера, но еще больше обратили внимание на его худобу. Пользователи под постом с роликом написали множество комментариев с пожеланием здоровья.

«Похудел как Дмитрий Юрьевич. Здоровья!», «Вы очень похудели. Здоровья вам большого и долгих лет жизни», «Дмитрий Юрьевич, берегите себя, пожалуйста», «Очень за вас переживаю. Вы сильный, но все-таки берегите себя», - отметили фанаты.

Однако некоторые пользователи не оценили преображение артиста.

«Что-то ужасный, жалкий вид», - заявил один из подписчиков.

С началом СВО артист и его супруга переехали во Францию. Недавно он пообщался с пранкерами из шоу «Сорян, это пранк», которым заявил, что построенная на Донбассе Аллея ангелов - это «фейк». После этих слов народный артист РСФСР Василий Ливанов назвал артиста «подлецом».

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