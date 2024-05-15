15 мая 2024, 13:29

«Жалкий вид». Сбежавший из России Назаров поразил фанатов своей худобой

Global Look Press
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Актер и телеведущий Дмитрий Назаров заметно изменился, сбросив лишний вес. В своем Instagram* он разместил видео, на котором читает басню собственного сочинения.

На кадрах 66-летний актер одет в желтую футболку, поверх которой накинул синюю кофту на молнии.

Поклонники отметили талант актера, но еще больше обратили внимание на его худобу. Пользователи под постом с роликом написали множество комментариев с пожеланием здоровья.

«Похудел как Дмитрий Юрьевич. Здоровья!», «Вы очень похудели. Здоровья вам большого и долгих лет жизни», «Дмитрий Юрьевич, берегите себя, пожалуйста», «Очень за вас переживаю. Вы сильный, но все-таки берегите себя», - отметили фанаты.

Однако некоторые пользователи не оценили преображение артиста.

«Что-то ужасный, жалкий вид», - заявил один из подписчиков.

С началом СВО артист и его супруга переехали во Францию. Недавно он пообщался с пранкерами из шоу «Сорян, это пранк», которым заявил, что построенная на Донбассе Аллея ангелов - это «фейк». После этих слов народный артист РСФСР Василий Ливанов назвал артиста «подлецом».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Диеты Актеры
15 мая 2024, 14:45
«Вышло за рамки». Юлианна Караулова назвала Евровидение конкурсом «на любителя»
РИА «Новости»
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Певица Юлианна Караулова заявила, что Евровидение стало конкурсом «на любителя». Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

Артистка призналась, что не смотрела вторую часть песенного конкурса. Она считает, что шоу стало слишком политизированным и даже не захотела его обсуждать.

«Мне кажется, что это уже давно не песенный конкурс, и все это уже немного вышло за рамки. <…> Но, скажем так, конкурс на любителя», - заявила Караулова.

Телеведущая Ксения Бородина назвала Евровидение-2024 парадом фриков. Она уверена, что швейцарский музыкант Nemo одержал победу только благодаря своему неординарному внешнему виду.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что политика стала ключевой проблемой Евровидения в 2024 году. Он считает, что у поклонников вскоре пропадет интерес к песенному конкурсу.

Евровидение Музыка конкурсы Шоу-бизнес
15 мая 2024, 12:56
Ксению Собчак сравнили с Мэрилин Монро после фото в черном платье с декольте
РИА «Новости»
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поразила поклонников элегантным нарядом. Они даже сравнили звезду с актрисой Мэрилин Монро. Снимок она опубликовала в своих соцсетях.

На прошедшем мероприятии Рив Гош, где певца Диму Билана представили как новое лицо парфюмерного бренда JusBox, 42-летняя ведущая появилась в стильном образе, вдохновленном 60-ми годами прошлого века. Она надела черное макси-платье с декольте, которое гармонично дополнили серьги, золотой браслет, изящная сумочка и туфли на высоком каблуке. Образ завершили макияж с красной помадой и черными стрелками.

Поклонники остались в восторге от вида Собчак, осыпали ее комплиментами и сравнили с голливудской звездой.

«Очень красиво и нежно!», «Шикарная Ксения», «Мэрилин Монро просто», - написали журналистке подписчики.

На это светское мероприятие также пригласили Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Ольгу Бузову и других звезд. Поп-король также поразил фанатов , появившись на публике седым.

Фото Ксения Собчак Шоу-бизнес
15 мая 2024, 12:49
«Господь отвел». МакSим заявила, что перестала бороться с алкоголизмом
Global Look Press
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Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, перестала бороться с алкоголизмом. В беседе с PeopleTalk она призналась, что в ее жизни уже нет лечения от зависимости.

«Да нет этого лечения. Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел», - сказала она.

МакSим пояснила, что не раз пыталась избавиться от пагубной привычки в рехабах. Однако, выписавшись из клиники, она вновь и вновь возвращалась к употребления, не продержавшись и пару недель.

Певица отметила, что друзья и близкие отправляли ее даже на ретрит в Кыргызстан.

«Жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, проходила различные практики. Сейчас я стараюсь не упускать ни единой минуты в своей жизни и радоваться всем чудесным моментам, которые происходят каждый день», - объяснила она.

Недавно певице незнакомец передал с курьером драгоценности. По словам артистки, ей стало не по себе от анонимного подарка.

Концерты Алкоголь Музыка Шоу-бизнес
15 мая 2024, 12:31
Стали известны подробности состояния госпитализированного Николая Носкова
РИА «Новости»
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Певец Николай Носков проходит лечение в московской больнице. У 68-летнего артиста выявили тромбоэмболию на фоне пневмонии, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Носкова произошла закупорка легочной артерии. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Журналисты уточнили, что у певца развилась дыхательная недостаточность, а также выявили дисбактериоз кишечника.

До этого Носков обратился к медикам с жалобами на сильные боли в правых руке и ноге. Врачи изменили протокол лечения и выписали артисту более сильные лекарства.

Носков попал в больницу 3 мая с воспалением легких. Также артист борется с последствиями инсульта, который он перенес четыре года назад.

Болезни Музыка Москва Шоу-бизнес

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