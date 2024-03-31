«Жаль невинных людей». Игорь Николаев высказался о теракте в «Крокусе»

Николаев находился на сцене большого концертного зала «Октябрьский» в роковую пятницу, 22 марта. По его словам, он не может передать свои ощущения от этой трагической новости.

«Очень жаль всех. Мне очень жаль невинных людей и публику, которая пришла с добром, с эмоциями, с открытым сердцем на концерт», - заявил музыкант.

Николаев добавил, что в такой ситуации все беззащитны и должно пройти время, чтобы эмоции хоть немного утихли. При этом артист считает, что жизнь в любом случае продолжается.

Ранее в МИД РФ заявили, что расследование теракта в Красногорске подтвердило связь радикальных исламистов с руководством Украины.

Российское дипведомство потребовало от украинских властей перестать поддерживать боевиков и возместить ущерб семьям погибших людей, а также немедленно арестовать и выдать всех причастных к этому преступлению, в частности главу СБУ Василия Малюка.