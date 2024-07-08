Зевающего Киркорова засняли на камеру во время престижной церемонии
Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили зевающим на кинопремии. Соответствующее видео опубликовали журналисты «Московского комсомольца».
Ролик могли снять во время церемонии вручения премии «Ника» в Москве 1 июля. На кадрах видно, как певец в черном костюме общается с присутствующими гостями и позирует фотографам.
Затем артист проходит в зрительный зал и садится в кресло рядом с актером Александром Робаком.
После этого Киркоров, по всей видимости, расслабился и начал зевать. В этот момент на него кто-то навел камеру и снял.
Ранее Киркоров решил заступиться за бизнесмена Яна Абрамова, который переживает развод с певицей Алсу. Артист заявил, что предприниматель образцовый отец , у него нет второй семьи на стороне, а также внебрачных детей.