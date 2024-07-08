Зевающего Киркорова засняли на камеру во время престижной церемонии

Ролик могли снять во время церемонии вручения премии «Ника» в Москве 1 июля. На кадрах видно, как певец в черном костюме общается с присутствующими гостями и позирует фотографам.

Затем артист проходит в зрительный зал и садится в кресло рядом с актером Александром Робаком.

После этого Киркоров, по всей видимости, расслабился и начал зевать. В этот момент на него кто-то навел камеру и снял.

Ранее Киркоров решил заступиться за бизнесмена Яна Абрамова, который переживает развод с певицей Алсу. Артист заявил, что предприниматель образцовый отец , у него нет второй семьи на стороне, а также внебрачных детей.