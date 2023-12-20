Земфиру и Моргенштерна внесли в стоп-лист российских радиостанций

Раньше, по информации журналистов, каждая радиостанция сама решала, музыку каких исполнителей ставить нельзя. Источники рассказали, что теперь несколько не связанных друг с другом редакций получили негласные стоп-листы. Их уже озвучили на планерках.

Россияне не услышат из приемников песни иноагентов и некоторых артистов, которые уехали за границу и раскритиковали свою страну. Среди них Земфира*, Борис Гребенщиков*, Макс Барских, Моргенштерн* и группа «Би-2».

Собеседники канала признались, что это может сказаться на рейтингах. Поэтому первое время эфир заполнят старыми песнями проверенных звезд, а потом начнут добавлять музыку новичков.

Земфиру* включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Она пыталась обжаловать это решение через суд. Весной стало известно, что певица могла получить гражданство Франции.

*Решением Минюста России включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.