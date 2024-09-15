Земфира обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

«Обжалуется: Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года», - указали в карточке дела.

Певица попала в список иноагентов в феврале 2023 года. По данным Минюста, Земфира* «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах». Также ей оказывали помощь иностранные источники.

В мае артистка пыталась обжаловать признание себя иноагентом , но ее иск отклонили в Замоскворецком суде Москвы. Второй кассационный суд общей юрисдикции также отказал Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов.

Ранее стало известно, что певица получила французское гражданство. При этом она недавно зарегистрировала студию звукозаписи в Москве.

*Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на картотеку суда.