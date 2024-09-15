Земфира обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
Певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на картотеку суда.
«Обжалуется: Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года», - указали в карточке дела.
Певица попала в список иноагентов в феврале 2023 года. По данным Минюста, Земфира* «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах». Также ей оказывали помощь иностранные источники.
В мае артистка пыталась обжаловать признание себя иноагентом , но ее иск отклонили в Замоскворецком суде Москвы. Второй кассационный суд общей юрисдикции также отказал Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов.
Ранее стало известно, что певица получила французское гражданство. При этом она недавно зарегистрировала студию звукозаписи в Москве.
*Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.
Певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на картотеку суда.