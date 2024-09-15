15 сентября 2024, 03:05

Земфира обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

РИА «Новости»
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Певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на картотеку суда.

«Обжалуется: Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года», - указали в карточке дела.

Певица попала в список иноагентов в феврале 2023 года. По данным Минюста, Земфира* «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах». Также ей оказывали помощь иностранные источники.

В мае артистка пыталась обжаловать признание себя иноагентом , но ее иск отклонили в Замоскворецком суде Москвы. Второй кассационный суд общей юрисдикции также отказал Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов.

Ранее стало известно, что певица получила французское гражданство. При этом она недавно зарегистрировала студию звукозаписи в Москве.

*Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Певица Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на картотеку суда.

Суд Иноагенты Певица Земфира
14 сентября 2024, 09:43
Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента
РИА «Новости»
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Артист Семен Слепаков* обратился в Верховный суд с обжалованием решения нижестоящей инстанции, отказавшейся снять с него статус иноагента. Об этом сообщило РИА «Новости».

В апреле стало известно, что юморист закрыл последний бизнес в России , а ранее продал квартиру в центре Москвы. Сейчас он проживает в Израиле.

При этом в декабре прошлого года Слепаков* рассказал, что готов выступить в России , если ему оплатят перелет бизнес-класса, лучшую гостиницу в городе и 50 тысяч евро гонорара за 40 минут на сцене.

Слепаков* попал в реестр иноагентов в апреле прошлого года. По данным Минюста, артист «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд Иноагенты Семен Слепаков
14 сентября 2024, 04:57
«Была агрессивна». Музыкальный критик — о характере Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева в 1990-е годы вела себя с людьми агрессивно. Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил сайту Passion.ru, что она не имела того влияния, которое ей приписывали.

Певица Алла Пугачева в 1990-е годы вела себя с людьми агрессивно. Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил сайту Passion.ru , что она не имела того влияния, которое ей приписывали.

«Да, она была агрессивна, но не столь влиятельна, как ей приписывают. <…> Всю жизнь создавала о себе мифы и умело использовала человеческие слабости», - сказал он.

По мнению Соседова, второй муж, режиссер Александр Стефанович научил примадонну пускать пыль в глаза. Он заявил, что она любила стращать людей, которые поддавались на угрозы. Если собеседники отвечали тем же, звезда, рассказал критик, умолкала.

Он прокомментировал воспоминания продюсера Степана Разина. В одном из последних интервью он рассказал, что Пугачева сильно разозлилась, когда в его газете вышла статья с критикой ее голоса. Певица позвонила и накричала, но дальше угроз дело не зашло, так как она не имела необходимого влияния.

Писатель и биограф звезд советской и российской эстрады Федор Раззаков рассказал о другой неприглядной стороне жизни звезды. По его словам, Пугачева сильно изменилась после 1992 года, когда в Россию пришел капитализм. Певица развернулась от народа в сторону олигархов.

Андрей Разин Алла Пугачева Шоу-бизнес
14 сентября 2024, 02:45
«Уймите ваши утробы». Певица Штурм раскрыла свои траты на продукты
РИА «Новости»
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Певица Наталья Штурм откровенно рассказала о своих ежемесячных тратах на питание. В беседе с «Газетой.ru» она призналась, что оставляет в магазинах меньше трех тысяч рублей.

«Мои затраты на продукты - 2600 рублей в месяц. Уймите ваши утробы! Много есть неприлично», - высказалась артистка.

По словам артистки, она тщательно следит за собой, уделяя большое внимание питанию. В такой скромный бюджет ей удается укладываться благодаря продуманным покупкам, в том числе акционным товарам и скидкам. Штурм призналась, что весит 52 килограмма.

Артистка рассказала, что покупает кашу геркулесовую, молоко 3,2% жирности, курицу, рис, вермишель, помидоры и огурцы, которые солит сама. Овощи и фрукты она приобретает на рынке в выходной день. Свои слова о тратах на сумму 2518 рублей она подтвердила, предоставив изданию скрин из банковского приложения.

Штурм добавила, что еду лучше готовить дома, не покупать продукты на голодный желудок. Кроме того, люди слишком много денег тратят обычно на сигареты, алкоголь и «дорогие копчености».

Ранее в Белоруссии умер 36-летний бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук, питавшийся семь раз в день , причем устраивая полноценный прием пищи.

Еда Питание Музыка Продукты
14 сентября 2024, 01:17
«Азы должен знать». Группа TESTOSTERON — о важности музыкального образования
Телеканал «360»
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Артистам важно получить музыкальное образование, особенно в начале карьеры. Однако в шоу-бизнесе можно обойтись и без него, ведь образ звезды лишь отчасти состоит из музыки, заявили ведущей 360.ru Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» основатели группы TESTOSTERON Андрей и Валери Бирбичадзе.

Андрей подтвердил, что в эпоху блогеров и тиктокеров знание матчасти перестало иметь такое большое значение. Он привел в качестве примера успешных участников Comedy Club , которые попробовали себя в музыке и заняли первые строчки чартов, хотя изначально не имели музыкального образования.

Однако братья призвали разграничивать музыку и шоу-продукт. По мнению Валери, умение петь не обусловлено образованием. Оно определяется талантом, физическими данными человека и предрасположенностью. Валери заявил, что шоумен, как правило, работает в разных направлениях.

«Если говорить о музыкальном образовании, оно важно. Хотя бы азы человек, если он занимается музыкой, должен знать», - сказал Валери.

Валери убежден, что в современных реалиях успешность артиста стоит оценивать по реакции публики. Если не имея музыкального образования, он сделал востребованный музыкальный продукт, то его работа удалась. Несмотря на это, участники TESTOSTERON считают, что без погружения в основы невозможно создать качественный продукт. Именно поэтому, рассказали они, те же стендаперы изучают эту тему, прежде чем попробовать себя в новом амплуа.

Другой артист, бывший солист группы MBAND Артем КИД признался 360.ru, что окончил музыкальную школу исключительно по настоянию матери. Однажды он едва не провалил экзамен по сольфеджио.

Музыка Образование Шоу-бизнес

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