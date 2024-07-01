Земфира анонсировала тур по Европе

Телеведущая Лера Кудрявцева в ответ на претензии своего мужа Игоря Макарова рассказала о его привычках, с которыми ей приходится мириться в совместной жизни. Споры между парой попали в эфир программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Телеведущая Лера Кудрявцева в ответ на претензии своего мужа Игоря Макарова рассказала о его привычках, с которыми ей приходится мириться в совместной жизни. Споры между парой попали в эфир программы « Звезды сошлись » на телеканале НТВ.

Супруг телеведущей пожаловался, что жена часто убирает еще недопитые чашки кофе или выключает телевизор, когда он слушает его фоном.

«Лерка обычно любит поспорить. У нее всегда своя правда», - поделился Макаров.

Кудрявцева не стала отмалчиваться и ответила супругу, что ей не нравится в нем.

«Во-первых, вечно включен телевизор. Вот он включит и пошел. Его нет, ему вообще это не надо, ему надо фоном. А меня этот фон раздражает, мне надо тишину. И я выключу, он придет и включит. Чашки вечно стоят - я мою. Обувь везде, я ее собираю», - рассказала телеведущая.

Она уточнила, что муж оставляет на зеркале брызги от зубной пасты, которую выдавливает с середины тюбика. Кроме того, по словам Кудрявцевой, ее супруг любит достать нужную футболку из середины стопки, разбросав остальные вещи.

«Ты, кстати, очень занудный. Вот это занудство Девы - будет гундеть на одну тему на протяжении суток», - добавила телеведущая.

Ранее Кудрявцева и певица Наташа Королева устроили скандал в эфире. Артистка даже швырнула насадку для микрофона в телеведущую.