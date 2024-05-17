«Здесь ее Родина». Сергей Зверев высказался о возвращении Пугачевой

«Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла. Если она вернется, я буду только рад», - сказал он.

А вот певица Мариам Мерабова противоположного мнения об артистке. Она заявила, что россияне не должны прощать Пугачеву. Вокалистка напомнила, как звезда назвала своих поклонников «холопами» и «рабами». Помимо этого, исполнительница ставила очень высокую стоимость за билеты на концерты.

Также Мерабова не понимает, за что Алла Борисовна злится на россиян. По ее словам, нельзя оскорблять людей за то, что они любят свою Родину. При этом в патриотизме самой Пугачевой артистка сомневается.