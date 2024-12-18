«Завтра Моцарта запретят». Сукачев оценил идею зачистки стримингов от иностранной музыки

«Идиоты и глупцы. Завтра могут Моцарта запретить. Ну это не все депутаты, а только кучка идиотов. Их в любой профессии можно найти», - заявил музыкант.

Сукачев признался, что слушает довольно много иностранной музыки, включая блюз, джаз, рок и классические композиции.

«Всего не перечесть. Я слушаю довольно много музыки всю свою жизнь», - подчеркнул он.

Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил с инициативой о запрете или ограничении до 20% иностранной музыки на российских стримингах в ходе обсуждения законопроекта о специальных рублевых счетах для иностранных агентов. Внимание на его заявление обратил внимание RTTVI.

Луговой пояснил, что перед заседанием открыл рейтинги сервиса «Яндекс. Музыка» и увидел в топ-100 две композиции российских артистов, внесенных в список иностранных агентов. Их песни депутат назвал пропагандой, которая влияет на молодежь.

«Я думаю, мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела <…> Не должно быть иностранного участия [на российских музыкальных платформах] либо не более 20%, а то мы так далеко с вами не уедем», - привел слова Лугового RTVI.

О принятии Госдумой закона специальных счетов для иностранных агентов в минувший вторник, 17 декабря, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что теперь все доходы от продажи или аренды недвижимости, процентов по вкладам, а также отчисления за интеллектуальную деятельность иностранных агентов уйдут на специальные счета. Доступ к деньгам владельцы получат только после снятия своего статуса.