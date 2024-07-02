«Завораживает любую». Раскрыт секрет брака Богомолова и Собчак

«Несмотря на всеобщее удивление их разности, на самом деле, они очень похожи между собой. Оба яркие личности: амбициозные, образованные, с постоянным желанием удивлять и удивляться», - объяснила она.

Осипова добавила, что свадьба Собчак и Богомолова повергла в шок даже бывалых скандалистов шоу-бизнеса из-за необычного стиля торжества. При этом пара обладает схожим чувством юмора, что демонстрирует глубокое доверие между ними. По ее мнению, союзу журналистки и режиссера не грозит стагнация в отношениях еще долгие годы.

Сваха также назвала Собчак умной женщиной, которую в партнере привлекает ум, харизма и талант. Именно этими чертами обладает Богомолов.

«Он весь соткан из спокойствия и уверенности в себе, что так завораживает любую женщину, а Ксения женщина и она, безусловно, это оценила», - отметила Осипова.

В свою очередь режиссер обладает секретом, как превратить строгую журналистку в романтичную девочку, которая готова подчиниться уверенному в себе мужчине, подчеркнула сваха.

Ранее Собчак призналась, что сильно поправилась из-за проблем со здоровьем. Из-за этого журналистка начала испытывать комплексы.

Сваха Анна Осипова предположила, что журналистка Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов создали гармоничный союз, способный обогатить жизнь обоих партнеров. Своим мнением о браке знаменитостей она поделилась с изданием « Страсти ».