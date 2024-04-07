«Заторможенность на лицо». Состояние Кузьмина на концерте в Уфе встревожило публику

«С пением у артиста проблема - то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли … короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное», - процитировали авторы публикации очевидца.

На опубликованном изданием видео с концерта можно заметить, что Кузьмин не попадал в ноты, а некоторые строчки вытягивал и проговаривал.

Подписчики написали под роликом, что, возможно, у проблемы артиста со здоровьем.

«Может, и инсульт», «Заторможенность на лицо», «В возрасте человек, может быть все, что угодно. На инсульт тоже похоже», «Опыт выступлений огромный. Боюсь, что со здоровьем не в порядке», - предположили уфимцы в комментариях.

Ранее сын шансонье Михаила Круга Александр завоевал сердца зрителей во время выступления шоу «Новая Фабрика звезд». Он спел вместе со Стасом Пьехой хит «Одна звезда».