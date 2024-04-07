07 апреля 2024, 08:55

«Заторможенность на лицо». Состояние Кузьмина на концерте в Уфе встревожило публику

РИА «Новости»
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В Уфе 5 апреля состоялся концерт рок-музыканта Владимира Кузьмина. Зрители заподозрили, что у 68-летнего артиста проблемы со здоровьем из-за его заторможенности на сцене, сообщил Telegram-канал «Моя Уфа».

«С пением у артиста проблема - то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли … короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное», - процитировали авторы публикации очевидца.

На опубликованном изданием видео с концерта можно заметить, что Кузьмин не попадал в ноты, а некоторые строчки вытягивал и проговаривал.

Подписчики написали под роликом, что, возможно, у проблемы артиста со здоровьем.

«Может, и инсульт», «Заторможенность на лицо», «В возрасте человек, может быть все, что угодно. На инсульт тоже похоже», «Опыт выступлений огромный. Боюсь, что со здоровьем не в порядке», - предположили уфимцы в комментариях.

Ранее сын шансонье Михаила Круга Александр завоевал сердца зрителей во время выступления шоу «Новая Фабрика звезд». Он спел вместе со Стасом Пьехой хит «Одна звезда».

Болезни Уфа Концерты Музыка
07 апреля 2024, 09:39
Агутин назвал слухи о конфликте с Shaman вопиющими
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Исполнителям Леониду Агутину и Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman, не первый год приписывают вражду. Сами артисты утверждают, что между ними нет конфликтов, сообщил телеканал НТВ.

«Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий», - заявил Агутин.

Два года назад после фестиваля эстрадной песни в прессе начала распространяться информация о том, что Агутин демонстративно отказывается общаться с Shaman. Речь идет о фотосессии на мероприятии, когда фотограф попросил Агутина пройти дальше, а тот вежливо отказался, так как место занял уже Shaman, который там давал интервью. Агутин просто не хотел мешать певцу, но его поступок интерпретировали по-иному.

«Я даже не спрашиваю, кто это сделал. Бесполезно искать. Все эти статейки читая, смотря вот на это, я понимаю: известные люди, мы как участники комиксов. За что боролся, на то напоролся. Но есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво», - отметил Агутин.

Shaman также пояснил журналистам НТВ, что не ссорился с Агутиным. Он объяснил, что Агутин не вышел с ним на сцену на съемках «Песни года», так как лежал в это время в больнице.

Концерты Shaman Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 08:18
Умер актер из фильма «Мертвый сезон» Яан Тооминг
РИА «Новости»
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Не стало советского эстонского актера, режиссера и сценариста, поэта и писателя, заслуженного артиста Эстонской ССР Яана Тооминга. Он скончался 5 апреля в возрасте 78 лет. Сообщил сайт Kultuuritoimetus.

О причинах и обстоятельствах смерти артиста не уточняется.

Яан Тооминг родом из Таллина. В 1968 году стал выпускником Таллиннской государственной консерватории. С 1969 по 2009 год служил в театре Ванемуйне в Тарту. Позже выполнял должностные обязанности художественного руководителя в театре «Угала» в Вильянди.

Творческий путь в кино Тооминг начал в 1968 году со шпионской картины «Мертвый сезон». На счету актера такие ленты, как «Сломанная подкова», «Драма в Лифляндии», «Цветные сны» и «Ноябрь».

Болезни Кино Театры Актеры
07 апреля 2024, 03:41
Алена Свиридова рассказала, почему жалеет из-за обучения сына за границей
РИА «Новости»
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Певица Алена Свиридова заявила о сожалении из-за того, что отправила сына учиться в Канаду. Об этом она сказала в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

«Сейчас я понимаю, что, когда родитель отправляет детей учиться за границу, да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт общей студенческой жизни. Если они вернутся - у них вот этот большой пробел, потому что они вернулись оттуда с теми привычками и учением», - заявила артистка.

Она отметила, что ее сын Василий после выпуска принял решение жить в Канаде. В итоге звезда практически «осталась без ребенка». Теперь она редко сможет увидеться с наследником. Даже поддерживать связь с сыном непросто из-за разных часовых поясов.

Ранее стало известно, по какой программе дети певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри учатся за границей. Как отмечал бывший приятель артистки, двойняшкам оформили семейное обучение и наняли много дистанционных репетиторов.

Дети Канада
07 апреля 2024, 02:18
«Мои бывшие». Киркоров впервые раскрыл неожиданную тайну о любимых женщинах
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал, чем похожи все его бывшие избранницы. Откровенное заявление артист сделал в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

Вокалист появился на сцене в королевской мантии. Он отметил, что для победы в музыкальном шоу ему нужно петь. Тогда артиста спросили, может ли он рассказать о себе что-то кроме песен.

«Все мои бывшие женщины начинались на букву „А“», - заявил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров попал на видео без парика и привычного лоска. Его засняла подруга Виктория Шелягова. На момент съемки они находились дома, артист сидел за столом в черной футболке. Знаменитости смотрели телевизор, где показывали выступление артиста. В какой-то момент Шелягова начала снимать на камеру себя и музыканта.

В среду, 3 апреля, стало известно, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил Киркорова за «недостойное поведение». Он обещал направить письмо президенту Владимиру Путину с требованием лишить вокалиста звания народного артиста.

Филипп Киркоров Женщины

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