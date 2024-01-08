«Заставили голодать Росконцерт». Макаревич рассказал, как проучил советскую власть

«Без ложной скромности скажу, что на наших сборах держался Росконцерт, потому что мы приносили доход, как средней величины советский завод. А сами получали за концерт по 10-20 рублей», - заявил Макаревич*.

По его словам, после разгромной статьи в «Комсомольской правде» 1983 года «Рагу из синей птицы», группа устроила забастовку - три месяца не выступала. В это время музыкантам якобы звонили и сообщали, что Росконцерт «голодает».

Ранее стало известно, что Александр Градский обвинял Макаревича* в присвоении чужого труда. Музыкант говорил, что лидер «Машины времени» перетянул все одеяло на себя и присвоил себе то, что делала команда. Об этом рассказал близций друг Градского журналист Евгений Додолев.

*признан Минюстом России иностранным агентом.