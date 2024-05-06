«Зарабатываю ноль». Блогер Лерчек пожаловалась на выплату долга в 23 млн рублей

«Новые деньги уходят на погашение старых задолженностей, которые еще поступают. И потом от этих новых денег еще сверху налог. И ощущение, что я вообще зарабатываю ноль. Хотя работаю очень много. Каждый день», - пожаловалась Чекалина.

Она опубликовала скриншот, на котором видно, что ей удалось погасить задолженность.

Новые долги у блогерши нашли несколько дней назад. Супруги Чекалины не сразу узнали о них. Налоговая пригрозила им блокировкой счетов и запретом на выезд за рубеж.

Доходы Лерчек ушли в минус на 176 миллионов рублей. За год выручка от косметики Letique приблизилась к нулю. При этом в 2022 году продажи принесли блогеру 2,6 миллиарда рублей.