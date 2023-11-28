28 ноября 2023, 13:28

«Заплатил шесть тысяч рублей». Представитель хирурга Вдовина заявил, что дорогие «краденые» бокалы продал официант

Телеканал «360»
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Московский ресторан Lamborghini обвинил пластического хирурга Александра Вдовина в краже хрустальных бокалов стоимостью миллион рублей. PR-менеджер доктора Оксана заявила «360», что он купил посуду у официанта.

«Бокалы он купил. Заплатил шесть тысяч рублей, есть чек. Он заплатил и их унес. Не понимаю вообще, в чем проблема, к чему все это началось. <…> Видимо, хозяин ресторана не в курсе, что официант продал ему шесть бокалов», - сказала она.

Представитель Александра Вдовина заявила, что чеки предоставит позднее, а ее начальник даст официальный комментарий - вечером он пойдет на очередное мероприятие.

Скандал разразился после церемонии награждения премии «Топ-50 лучших персон» в ресторане Lamborghini на улице Большая Полянка. Его совладелец Аршак Григорян обратился в полицию из-за кражи бокалов из французского хрусталя стоимостью миллион рублей. Он заявил «360», что злоумышленника вычислили сразу, ведь тот попал на запись камеры видеонаблюдения , и попросили вернуть посуду, но он отказался.

Кражи Рестораны Москва 2023
28 ноября 2023, 05:28
«Смени засаленный халат». Дибров раскрыл секрет счастливого брака
РИА «Новости»
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Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака с женой Полиной Наградовой, которая младше него в два раза. Он уверен, что мужья изменяют и уходят от жен, которые себя запустили. Об этом написало издание PRОЗвезд.

Секрет счастливого брака - хороший секс, считает телеведущий. Все проблемы в браке случаются из-за недооценки этого процесса, уверен телеведущий.

«Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером. Да возьми ты две свечи, да купи ты бутылочку шампанского и скажи ему откровенно все то, что говорила 40 или 30 лет назад, когда ты шла с ним в ЗАГС!» - цитирует Диброва издание.

Телеведущий призвал жен использовать свои чары, ведь они лучше других знают, что нравится их мужьям. Дибров назвал семью предприятием, где есть своя экономика, менеджмент и свои обязательства.

«Надо всегда следить за эмоциональной температурой в семье. И именно постель - это тот котелок, который наполняет отопление вашей семьи эмоциональным теплом!» - уверен телеведущий.

Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером» и больше не смотрит передачу. Причина не в том, что ему не нравится Юлиана Караулова, заменившая его в роли ведущего, у него «просто нет времени» смотреть телевизор.

Секс Брак Дмитрий Дибров
28 ноября 2023, 04:37
«Его никто не называл по имени». Владимир Пресняков рассказал про истерику сына Никиты
РИА «Новости»
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Воспитание в семье знаменитостей имеет свои сложности. О трудностях, с которыми столкнулся сын Владимира Преснякова Никита рассказал сам певец в шоу Fametime TV на YouTube.

Вокалист отметил, что на плечи детей из звездной семьи ложится дополнительная ответственности. По его словам, сам он мало ощущал это бремя, хотя его родители тоже были очень известными - участники музыкального состава «Самоцветы» Владимир и Елена Пресняковы. При этом его 32-летний сын Никита явно понимал тяжесть своего положения.

«Никиту даже по имени никто не называл, он - „внук Пугачевой“. И я говорю: „Ну возьми себя в руки, мне тоже говорили, что я ‚зять Пугачевой‘. Но я с этим смирился“. Он говорит: „Пап, ты не понимаешь, это словно тебе ставят подножку и хотят посмотреть, как ты упадешь“», - рассказал артист.

Пресняков отметил, что Никита решил сам добиться успехов в творческой карьере. Он не просил у родителей помощи и денег на свое развитие. Сейчас первенец вокалиста снимает видеоклипы и, как отметил артист, состоялся в этом направлении.

Ранее Никита Пресняков, который сейчас проживает в США, рассказал о тоске по сцене. В новой стране мужчина освоил скалолазание и пристрастился к экстремальному спорту.

Музыка Алла Пугачева
28 ноября 2023, 01:26
Стало известно, куда пропал Гоша Куценко с Первого канала и как он относится к СВО
РИА «Новости»
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Российский актер Гоша Куценко долгое время не появлялся на публике. Чем сейчас занимается знаменитый артист, выяснило издание News.ru.

Черный список и режиссура По словам Куценко, Первый канал внес его в черный список. Теперь шоумен остался без работы на одной из самых популярных российских платформ. Также мужчину «вырезали из всех передач», когда ему исполнилось 50 лет.

Однако конфликт с каналом стал не единственной причиной, почему Куценко редко снимается в фильмах и шоу. Он еще в 2016 году заявил о желании закончить актерскую деятельность, потому что эта профессия «губит людей». Тогда артист решил плотно заняться режиссурой. При этом от съемок он не отказался. Иногда актер играет в театре и фильмах, но только в тех случаях, когда ему поступают «цепляющие предложения».

Отношение к СВО Также Куценко высказался насчет конфликта на Украине. Он отметил, что политические события негативно влияют на психику артистов.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист - человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, - огромная психологическая нагрузка», - сказал он.

Жизнь сегодня Сейчас актер активно занимается творчеством. Недавно президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Он также принял участие в сериале «Волшебный участок» и сыграл в проектах «Открытый брак», «Быть», «Юра дворник» и других.

Ранее стало известно, как сейчас живет телеведущий, популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов. Мужчина снимает ролики для YouTube.

Первый канал Кино Актеры
28 ноября 2023, 00:45
Россиян возмутило возвращение дочери Пугачевой в страну для «чеса»
РИА «Новости»
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В Сети появилась декабрьская афиша «Главного Новогоднего концерта» в Москве, где рядом с Олегом Газмановым и Shaman указано имя Кристины Орбакайте — дочери сбежавшей из России Аллы Пугачевой. Об этом сообщил сайт aif.ru.

Многих россиян возмутило возвращение певицы. Они напомнили, что сын Орбакайте Никита Пресняков в 2022 году также покинул РФ. При этом семья певицы живет в США, а сама артистка приезжает в РФ исключительно на «чес», заявили пользователи Сети.

«Но деньги продолжает зарабатывать в нашей стране, удачно расположившись на двух стульях. Очевидно, что в Россию Орбакайте приедет не ради одного выступления, а устроит новогодний корпоративный „чес“», - отметили россияне.

Общественник Роман Худяков ранее сообщил, что Алла Пугачева может переехать в США. В Майями живет семья певицы - дочь с мужем и внук.

В Сети появилась декабрьская афиша «Главного Новогоднего концерта» в Москве, где рядом с Олегом Газмановым и Shaman указано имя Кристины Орбакайте - дочери сбежавшей из России Аллы Пугачевой. Об этом сообщил сайт aif.ru.

США Россия Музыка

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