«Заплатил шесть тысяч рублей». Представитель хирурга Вдовина заявил, что дорогие «краденые» бокалы продал официант

«Бокалы он купил. Заплатил шесть тысяч рублей, есть чек. Он заплатил и их унес. Не понимаю вообще, в чем проблема, к чему все это началось. <…> Видимо, хозяин ресторана не в курсе, что официант продал ему шесть бокалов», - сказала она.

Представитель Александра Вдовина заявила, что чеки предоставит позднее, а ее начальник даст официальный комментарий - вечером он пойдет на очередное мероприятие.

Скандал разразился после церемонии награждения премии «Топ-50 лучших персон» в ресторане Lamborghini на улице Большая Полянка. Его совладелец Аршак Григорян обратился в полицию из-за кражи бокалов из французского хрусталя стоимостью миллион рублей. Он заявил «360», что злоумышленника вычислили сразу, ведь тот попал на запись камеры видеонаблюдения , и попросили вернуть посуду, но он отказался.