Закрытая церемония прощания с Кунгуровым прошла в Москве
В Москве состоялось закрытое прощание с участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Доступ на церемонию был организован только по спискам, сообщил Telegram-канал Shot.
Мероприятие прошло в помещении для прощания на территории Троекуровского кладбища. Певца похоронят в Свердловской области, в городе Заречный , где родился Кунгуров.
«Он от меня не ушел. Он навсегда со мной в наших детях», - сказала после церемонии вдова артиста Мария Меледина.
На мероприятии присутствовали коллеги Кунгурова - певица Зара и актриса Екатерина Гусева.
Оперный певец погиб 8 апреля. Его тело обнаружили у жилого здания в Пресненском районе Москвы.
В последние месяцы Кунгуров столкнулся с психологическими проблемами и посещал психиатра в частном медицинском учреждении. Врачи диагностировали у певца смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу.