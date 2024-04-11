Закрытая церемония прощания с Кунгуровым прошла в Москве

Читайте нас в:

Мероприятие прошло в помещении для прощания на территории Троекуровского кладбища. Певца похоронят в Свердловской области, в городе Заречный , где родился Кунгуров.

«Он от меня не ушел. Он навсегда со мной в наших детях», - сказала после церемонии вдова артиста Мария Меледина.

На мероприятии присутствовали коллеги Кунгурова - певица Зара и актриса Екатерина Гусева.

Оперный певец погиб 8 апреля. Его тело обнаружили у жилого здания в Пресненском районе Москвы.

В последние месяцы Кунгуров столкнулся с психологическими проблемами и посещал психиатра в частном медицинском учреждении. Врачи диагностировали у певца смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу.