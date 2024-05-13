Закончилась «лафа». Бородин рассказал, что изменилось в шоу-бизнесе за последние годы

Он добавил, что инструменты в шоу-бизнесе за последние годы сильно изменились, и теперь все большую роль играют соцсети и интернет, а не телевидение.

Ранее во время шоу «Фабрика звезд» в жюри произошла ссора между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и певцом Димой Биланом. Рок-музыкант вступился за конкурсантку Софью Полозову. Билан не согласился с ним и раскритиковал ее выступление.

«Прошли те времена, когда <…> пришел дядя-продюсер, тебя взял и просто из тебя несуразного глупого, капризного и с юношеским максимализмом взял и сделал супер-звезду. И ты, не прилагая усилий, просто поехал на гастроли такой красивый», - отметил певец.

Бородин подчеркнул, что времена меняются, и артистам приходится самостоятельно набирать популярность с помощью своего таланта и труда.

«Все, закончилась лафа, нет такого больше. Отвечая на твой вопрос в связи с этим: да, безусловно, это хорошо. Хорошо, что у ребят набирается фан-база в Сети сейчас, сразу, параллельно с проектом», - указал музыкант.