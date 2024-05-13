13 мая 2024, 18:08

Закончилась «лафа». Бородин рассказал, что изменилось в шоу-бизнесе за последние годы

Unsplash
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Раньше артисты благодаря продюсерам могли без особых усилий становиться супер-звездами, но сейчас эта схема уже не работает. Участники «Фабрики звезд» набирают популярность параллельно с проектом, потому что информация распространяется и потребляется очень быстро. Об этом певец Арсений Бородин рассказал в интервью ведущей 360.ru Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Он добавил, что инструменты в шоу-бизнесе за последние годы сильно изменились, и теперь все большую роль играют соцсети и интернет, а не телевидение.

Ранее во время шоу «Фабрика звезд» в жюри произошла ссора между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и певцом Димой Биланом. Рок-музыкант вступился за конкурсантку Софью Полозову. Билан не согласился с ним и раскритиковал ее выступление.

«Прошли те времена, когда <…> пришел дядя-продюсер, тебя взял и просто из тебя несуразного глупого, капризного и с юношеским максимализмом взял и сделал супер-звезду. И ты, не прилагая усилий, просто поехал на гастроли такой красивый», - отметил певец.

Бородин подчеркнул, что времена меняются, и артистам приходится самостоятельно набирать популярность с помощью своего таланта и труда.

«Все, закончилась лафа, нет такого больше. Отвечая на твой вопрос в связи с этим: да, безусловно, это хорошо. Хорошо, что у ребят набирается фан-база в Сети сейчас, сразу, параллельно с проектом», - указал музыкант.

Интернет Соцсети Музыка Интервью Шоу-бизнес
13 мая 2024, 19:02
«Постепенно спускается на дно». Продюсер обнародовал заработок Макаревича за границей
Global Look Press
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Музыкант и лидер рок-коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживая за рубежом, зарабатывает не больше 400 тысяч рублей за один концерт. Такую сумму продюсер Сергей Дворцов назвал в беседе с изданием «Страсти».

«Я могу сказать, что на сегодняшний день он постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. Это до поры до времени я могу быть уверен на 100%», - заявил продюсер.

По его словам, по сравнению с гонорарами, которые музыкант получал в России, сейчас его заработок сложно назвать достойным лидера группы «Машина времени».

«В России он зарабатывал достаточно неплохие гонорары. Там, я могу быть уверен, что за одно его выступление максимум ему могут заплатить 300-400 тысяч рублей», - отметил Дворцов.

Ранее в Таганском районном суде Москвы признали Макаревича* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Музыканту назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Концерты Музыка Зарплаты Иноагенты Шоу-бизнес
13 мая 2024, 18:59
Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей
РИА «Новости»
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Певец Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей. Об этом он сказал в эфире шоу Павла Воли на ТНТ.

Жена певца, артистка Юлия Ковальчук, подарила ему двух наследниц. Старшую дочь зовут Амелия, а младшую - Алисия.

Во время шоу Чумаков признался, что волнуется из-за мыслей о том, что девочки рано или поздно начнут встречаться с молодыми людьми.

«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться», - ответил Чумаков на вопрос о том, что ему не нравится в отцовстве.

После этого он с улыбкой заметил, что его тесть, возможно, тоже испытывал к нему не самые теплые чувства.

В ответ ведущий программы, комедийный актер Илья Соболев, поспешил успокоить Чумакова, пошутив, что не все молодые люди похожи на него.

Ранее у шоумена Дмитрия Нагиева нашелся внебрачный сын , которому уже 15 лет. В 2021 году актер поздравил его с днем рождения в прямом эфире.

Семья Музыка Актеры Шоу-бизнес
13 мая 2024, 18:43
Серябкину сравнили с Бритни Спирс после танцев на камеру в полуголом виде
Global Look Press
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Певица Ольга Серябкина станцевала перед камерой смартфона в полупрозрачной юбке и белом лифе. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram*.

«Когда похудела к лету, а его все еще нет», - подписала артистка видео.

На кадрах певица исполняет зажигательные танцы в белом откровенном наряде и красных туфлях. Поклонники сразу же заметили сходство Серябкиной с ее американской коллегой, которая также любит танцевать в доме перед камерой и выкладывать кадры в Сеть.

«Напомнила мне сейчас Бритни Спирс», Это Бритни Спирс 2?», «Что-то на бритниспирском», «Бритни по-русски», - отметили в комментариях под постом певицы пользователи.

Ранее Серябкина в беседе с телеведущей Анфисой Чеховой рассказала о своем детстве. В частности, артистка вспомнила, как разочаровала отца.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
13 мая 2024, 18:34
«Дралась с мамой за тарелку карбонары». Гагарина рассказала, как набрала 30 килограммов
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина значительно набирала вес во время двух своих беременностей. Каждый раз она поправлялась на 30 килограммов, рассказала артистка в интервью Надежде Стрелец.

Певица призналась, что не могла себя контролировать и переедала из-за гормонов. Буквально сразу же после обеда ей хотелось есть еще, она заказывала по несколько порций. Аппетит артистки очень впечатлял ее первого мужа и маму.

«Я плакала - и ела. Это было ужасно. Я съедала тарелку карбонары, жирную, огромную - и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку, говорила официанту „нет-нет-нет“, а я фактически с ней дралась», - поделилась она.

После родов ей приходилось сбрасывать набранный вес. Певица уточнила, что конкретного рецепта для похудения нет.

«Естественно, это сокращение порций, спорт. Никакой волшебной таблетки нет. Я следила за едой», - заявила Гагарина.

Артистка также рассказала, что продюсер Константин Меладзе перестал с ней работать из-за певицы Веры Брежневой. Об окончании профессиональных отношений ей сообщил сам музыкант.

Еда Беременность Музыка Интервью Шоу-бизнес

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