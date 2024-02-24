Захарова рассказала предысторию написания слов к песне Успенской

Презентация сингла состоялась в субботу на концерте певицы.

По словам Захаровой, стихи стали ответом на просьбу исполнительницы открыть юбилейный концерт песней, в которой бы говорилось «о самом главном в ее жизни».

При этом фраза Успенской во время состоявшегося между ними разговора «сила моя со мной» стала стержневой для создания текста.

«На нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы», - подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что «эта песня про всех нас и про Россию».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров обвинил Любовь Успенскую в том, что она своими заявлениями якобы попыталась опорочить его честь и достоинство. Певец потребовал взыскать с нее 10 миллионов рублей.