15 июня 2024, 05:10

Загорелая Нюша снялась в бикини для поклонников

РИА «Новости»
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Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) показала откровенное фото поклонникам. Снимок звезда опубликовала в Instagram*.

На кадрах артистка с распущенными волосами позировала на пляже. Вокалистка надела открытый, белый купальник, прикрывающий только самые интимные места.

Звезда сидела на песке, приподняв ноги. Такая поза создала впечатление, что на знаменитости нет нижнего белья. Помимо этого, певица прикрыла глаза черными очками.

Ранее Нюша рассказала, как развелась с мужем , бизнесменом Игорем Сивовым. Перед расставанием пара пробовала разный формат отношений, в том числе и свободный. Однако после экспериментов экс-супруги поняли, что им не по пути.

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Фото
15 июня 2024, 05:02
Лолита шокировала поклонников откровенным нарядом
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская спела перед публикой в пикантном наряде. Кадры с ее выступления опубликовала блогер Мария Погребняк в Instagram*.

«Восхищаюсь тобой! Бешеная энергетика», - написала она под постом.

На кадрах Лолита стоит на сцене, облаченная в черное обтягивающее платье. Откровенным элементом в образе стал разрез на ногах. Бедра знаменитости были почти полностью открыты, а форма выреза напоминала трусы.

Ранее Лолита пропала из медиапространства. Это связано со скандальной «голой» вечеринкой, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Милявская прибыла на мероприятие в очень открытом наряде, как и другие знаменитые гости. Это разочаровало поклонников и коллег по цеху, концерты звезды начали отменять на ТВ и в городах.

Лолита уехала на дачу и рассказала поклонникам, что начала заниматься садоводством в своем огороде. Однако такой образ жизни быстро наскучил вокалистке, и она решила вернуться на сцену. Звезда обещала поклонникам, что займется новыми проектами и выпустит свежие треки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Концерты Блогеры Лолита Милявская
15 июня 2024, 04:14
«Расплата за грехи молодости». В Сети всплыли слова первого мужа Заворотнюк о ее болезни
РИА «Новости»
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В Сети всплыло интервью StarHit двухлетней давности, в котором первый муж Анастасии Заворотнюк немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф опроверг версию, что считает ее болезнь «расплатой за грехи молодости». Артистка 30 лет назад ушла от него и сделала аборт.

Экс-супруг рассказал, что переживал потерю ребенка и уход жены. Он отметил, что не понимал, почему она это сделала.

«Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела. Как расплата за грехи молодости. Я так не считаю», - заявил Шварцкопф.

Актриса скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Она около пяти лет боролась с онкологическим заболеванием. Заворотнюк было 53 года.

Дети Болезни Анастасия Заворотнюк Интервью
15 июня 2024, 04:09
Алена Свиридова засветилась в соцсетях в раздельном купальнике
РИА «Новости»
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Российская певица Алена Свиридова опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором она порадовала поклонников своим видом в раздельном купальнике. Артистка прыгнула с пирса в море, продемонстрировав фигуру и умение плавать.

Помимо бюстгальтера и плавок желтого цвета на ней были ласты для дайвинга. Звезда была в хорошем настроении и находилась в отличной спортивной форме.

Ранее певица Юлия Савичева опровергла появившиеся в Сети слухи о предстоящем разводе с мужем Александром Аршиновым. Ее рассмешил вопрос о якобы имеющихся у них проблемах в семейной жизни.

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась неудачным опытом уменьшения груди.

Россия Музыка Телевидение
15 июня 2024, 03:01
Протеже Киркорова показала лицо после пластики на премии МУЗ-ТВ
Global Look Press
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Певица Марго Овсянникова на премии МУЗ-ТВ продемонстрировала результаты пластических операций на лице и теле. На красной дорожке артистка появилась в сопровождении Филиппа Киркорова, который и посоветовал ей сделать пластику. Видео с сюжетом певица опубликовала в Telegram-канале.

Овсянникова и Киркоров пришли на премию в белых костюмах, лицо Марго скрывала белая мантия, которую король эстрады снял, чтобы показать публике обновленную внешность певицы. Ведущий церемонии поинтересовался, что же произошло.

«Это Филипп. Филипп говорит: „Марго, вы не думали себе что-то изменить?“ И я решилась. Если король говорит, надо делать», - призналась Марго.

Поклонники певицы не оценили перемен, пластику посчитали излишней.

Телеканал МУЗ-ТВ назвал лучших исполнителей на российском музыкальном олимпе. Ими стали Дима Билан и Анна Asti.

Филипп Киркоров Видео Пластические операции

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