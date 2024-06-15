Загорелая Нюша снялась в бикини для поклонников

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На кадрах артистка с распущенными волосами позировала на пляже. Вокалистка надела открытый, белый купальник, прикрывающий только самые интимные места.

Звезда сидела на песке, приподняв ноги. Такая поза создала впечатление, что на знаменитости нет нижнего белья. Помимо этого, певица прикрыла глаза черными очками.

Ранее Нюша рассказала, как развелась с мужем , бизнесменом Игорем Сивовым. Перед расставанием пара пробовала разный формат отношений, в том числе и свободный. Однако после экспериментов экс-супруги поняли, что им не по пути.

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