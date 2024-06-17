Загитова предложила Баскову использовать скотч вместо микрофона

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«Сегодня посмотрела премию „Муз-ТВ“ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», - написала спортсменка.

Таким образом Загитова намекнула на Баскова, который после выступления певицы Люси Чеботиной с участием фигуристки пошутил, что артистка «может позволить себе дорогую подтанцовку».

Кроме того, Басков публично прошелся по певице Ольге Бузовой после выпада исполнительницы в его сторону. Он сравнил артистку с козой.

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