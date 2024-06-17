17 июня 2024, 13:03

Загитова предложила Баскову использовать скотч вместо микрофона

Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскритиковала ведущего премии МУЗ-ТВ, певца Николая Баскова после его слов во время церемонии. Свое возмущение она высказала на странице в социальной сети Instagram*.

«Сегодня посмотрела премию „Муз-ТВ“ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», - написала спортсменка.

Таким образом Загитова намекнула на Баскова, который после выступления певицы Люси Чеботиной с участием фигуристки пошутил, что артистка «может позволить себе дорогую подтанцовку».

Кроме того, Басков публично прошелся по певице Ольге Бузовой после выпада исполнительницы в его сторону. Он сравнил артистку с козой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фигурное катание Николай Басков Шоу-бизнес Алина Загитова
17 июня 2024, 13:42
Гонорар группы экс-участника «Руки вверх!» оказался в 8 раз меньше, чем у Жукова
Global Look Press
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Группа «Поднимаем руки вверх» музыканта Алексея Потехина установила гонорар в восемь раз меньше, чем у лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова. Коллектив готов выступить за миллион рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Потехин продолжает зарабатывать на своем творческом наследии. Он взял в группу вокалиста, похожего на бывшего напарника, и выступает на концертах в России и СНГ. В райдере артисты просят предоставить им в гримерке бутерброды, фрукты, вино, мартини и коньяк.

При этом выступление Жукова и «Руки вверх!» обойдется в восемь миллионов рублей. Артисты также требуют три автомобиля Mercedes и люксовые номера в пятизвездочных гостиницах. В гримерку музыканты просят накрыть стол, на котором будут отварной телячий язык, фрукты, овощи, ягоды на десять персон, апероль, виски, мартини и шампанское.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей. Кроме того, артистка требует подавать ей в гримерку слабосоленую семгу.

Концерты
17 июня 2024, 12:36
Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой 140 тысяч рублей
Global Look Press
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Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала Федеральной налоговой службе 140 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, долг нашли у ИП актрисы, исключенного из реестра 17 сентябре 2023 года. Юридическое лицо звезды занималось кинопроизводством, радио- и телевещанием.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Однокурсник звезды сериала «Моя прекрасная няня» Денис Матросов рассказал о последних годах жизни Заворотнюк. По его словам, болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем, фигуристом Петром Чернышевым.

Долги Налоги Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
17 июня 2024, 12:14
Анна Асти выбила зубы микрофоном
Global Look Press
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Во время вручения премии МУЗ-ТВ 2024 певица Анна Асти рассказала журналистам, что часто попадает на сцене в неприятные ситуации. Ее слова передало издание News.ru.

«Я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», - рассказала звезда.

Певица призналась, что боится забыть хореографию или не туда наступить и упасть. По ее словам, на одном из последних сольных концертах у нее сломался каблук.

На мероприятии побывала и певица Лолита Милявская. Она вышла в свет в колье с изумрудом стоимостью миллион долларов. Звезда поделилась своим секретом похудения. По ее словам, за две недели до премии она убрала из рациона жареную картошку и мороженое.

Концерты Шоу-бизнес Анна Асти
17 июня 2024, 11:51
«Птичка ранена». Светлана Лобода сломала руку на съемках клипа
Global Look Press
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Украинская певица Светлана Лобода сломала руку во время съемок клипа незадолго до европейского тура. О произошедшем она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Ваша птичка немножко ранена… но, надеюсь, ненадолго! Два дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где я имела неосторожность сломать руку», - написала Лобода.

Она призналась, что ее уговаривали отменить выступления, но певица отказалась. Лобода исполнила старые хиты на концерте в Вене.

Ранее концерт певицы в Латвии закончился скандалом. Во время выступления на дне города Даугавпилс поклонники обратили внимание, что артистка не попадала в ноты и у нее появились большие проблемы с голосом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Концерты Музыка Светлана Лобода Шоу-бизнес

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