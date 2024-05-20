Загитова отметила 22-летие в бикини на яхте
Фигуристка Алина Загитова отметила 22-й день рождения на яхте. Она снялась в бикини и выложила фото в своих социальных сетях.
Фигуристка призналась, что для номера в шоу тренера Этери Тутберидзе она смотрела уроки китайских коллег. Она выступала под музыку из фильма «Дом летающих кинжалов», которую снял режиссер Чжан Имоу.
Ранее она призналась, что хотела бы сняться в кино в будущем. Девушка сообщила, что видит себя в качестве актрисы. При этом роли, которые ранее ей уже предлагали сыграть, спортсменке не очень нравились.
Спортсменка позировала в сером купальнике - топе и стрингах. На еще одном снимке она надела черный топ и трусы с завязками.
Фанаты высоко оценили новый контент фигуристки.
«Шикарная, сексуальная, взрослая, красивая девушка», - написали они.