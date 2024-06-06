«Задвигала неугодных». Лидер «Миража» высказался о характере Пугачевой

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Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала « Страсти ».

«Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», - отметил Горбашов.

По его словам, Пугачева была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, которого почитали и боялись.

«Она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных. В любом случае ее авторитет был непререкаем», - подчеркнул лидер «Миража».

Горбашов выразил сожаление по поводу последних заявлений примадонны насчет россиян. Так, в споре с певцом Стасом Михайловым об уехавших артистах Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.