«Задвигала неугодных». Лидер «Миража» высказался о характере Пугачевой
Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала «Страсти».
Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала « Страсти ».
«Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», - отметил Горбашов.
По его словам, Пугачева была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, которого почитали и боялись.
«Она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных. В любом случае ее авторитет был непререкаем», - подчеркнул лидер «Миража».
Горбашов выразил сожаление по поводу последних заявлений примадонны насчет россиян. Так, в споре с певцом Стасом Михайловым об уехавших артистах Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.