Зачем вообще реагировать? Дилара рассказала, как справляться с хейтом

«Зачем вообще на хейт реагировать? Ну есть он и есть. Всегда был и в жизни, и в интернете. У всех он был, кто как-то проявляет себя и выделяется», - заявила Дилара.

По словам девушки, хейтеры из Сети никак ее не задевают. Хотя, безусловно, все люди воспринимают подобную онлайн-агрессию по-разному. Кому-то может быть легче прорабатывать какие-то моменты со специалистом.

«Я не хожу к психологу, но ходила, и он мне очень помогал, поэтому я считаю, что это очень крутая практика», - поделилась она.

Расслабляться и заряжаться положительными эмоциями, по словам Зинатуллиной, ей помогает музыка. Ее девушка включает сразу подъема утром.

«Каждое утро слушаю музыку, включаю ее сразу, когда иду умываться и чистить зубы, заряжаюсь с помощью музыки. Встаю в 9-10 часов, если нет дел - у меня зарядка, на завтрак заказываю кашу с бананом и голубикой, очень люблю кашу по утрам, только ее и ем», - призналась Дилара.

Говоря о работе блогера, девушка назвала главным качеством для тех, кто хочет развиваться в этом направлении, трудолюбие. При этом она подчеркнула, что какой-то универсальной формулы успеха не существует.

«Нет какого-то рецепта, что можно брать, например, только количеством [контента] или делать мало, но высокого качества. Можно и так, и так», - пояснила Зинатуллина.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.