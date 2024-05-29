29 мая 2024, 13:16

«Зачем тогда идти?» Жителей Красноярска огорчило отсутствие Инстасамки на VK Fest

Global Look Press
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Певица и блогер Инстасамка не приедет в Красноярск выступать на VK Fest. Об этом заявили организаторы фестиваля в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Красноярск, у нас обновление! В лайнап добавилась группа 25/17. Инстасамка на фестивале не выступит», - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что артистка не сможет посетить Красноярск в указанную дату, поэтому пришлось найти ей замену.

Поклонники отрицательно встретили эту новость, отметив, что планировали посетить VK Fest только ради Инстасамки.

«И зачем тогда идти, если Инстасамки не будет?», «Ничего против ребят не имею, но вообще не равноценный обмен», - написали красноярцы в комментариях под постом.

Ранее в Кремле решили отменить номер Инстасамки в честь Дня защиты детей. В результате артистка потеряла не менее 12 миллионов рублей.

Концерты Музыка Фестивали Инстасамка
29 мая 2024, 13:00
Уехавшая из России группа «Каста» повысила цены на корпоративы из-за убытков
РИА «Новости»
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Рэп-группа «Каста» переживает убытки за границей и поднимает цены на корпоративы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, сейчас частная вечеринка с участием рэперов обойдется заказчику в 20 тысяч евро. При этом публика не приходит на крупные концерты «Касты».

Журналисты отметили, что, несмотря на определенные трудности за рубежом, музыканты не планируют возвращаться в Россию, даже тайно.

Mash напомнил, что до этого группа встречалась с поклонниками за границей и в России, не афишируя, за 1,5 миллиона рублей. Теперь стоимость достигла двух миллионов рублей, а Россию как площадку исполнители поместили в черный список. Рэперы тщательно изучают заказчика на позицию по СВО, место жительство и отсутствие связей с российскими госструктурами.

Ранее участник группы Хамиль рассказал, что во время пробежки у него остановилось сердце. Музыканта спасла врач Ана Вилан.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
29 мая 2024, 12:01
Алсу поразила поклонников слишком счастливым видом после развода
Global Look Press
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Певица Алсу выглядит счастливой после развода с супругом Яном Абрамовым. Соответствующие фотографии разместила жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в своем Instagram*.

Певица с подругой позировали во время прогулки в парке. Алсу была одета в серый костюм и такого же цвета кеды. Мартиросян предпочла для фотосессии длинное платье бежевого цвета. Обе женщины выглядят на кадрах веселыми. Поклонники в комментариях под постом обратили внимание на отличное настроение артистки.

«Алсу слишком счастлива для развода», «Пусть вам в жизни встретится заботливый и любящий мужчина», «Вы достойны большего», - написали поклонники.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым 24 мая. Певица прожила с предпринимателем в браке 18 лет. Супруги воспитывают троих общих детей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Алсу Шоу-бизнес
29 мая 2024, 04:23
Мусагалиев раскрыл, почему его жена не работает уже 16 лет
РИА «Новости»
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Супруга телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева не работает уже 16 лет. Об этом на шоу Иды Галич «ЕСТЬ Вопросики» рассказал сам комик.

По его словам, он спокойно относится к этому факту и ничего не хочет менять в семейном укладе.

Он отметил, что его жена никогда не стремилась к тому, что стать блогером или психологом. При этом, если она захочет сделать что-то интересное, то он обязательно будет ей помогать.

«Все, что она могла заработать, это близко не стоит с тем, что она сделала, находясь рядом с детьми», - отметил Азамат.

Супруги воспитывают двух дочек и сына, который родился 19 мая 2023 года.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте выступила на мероприятии в ресторане в Монако. Она исполнила песню «Просто любить тебя». Поклонники выразили недовольство качеством исполнения.

Россия Телевидение
29 мая 2024, 03:15
«А голос где?». Орбакайте раскритиковали за выступление в ресторане в Монако
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте выступила на мероприятии в ресторане в Монако. Об этом сообщило издание mk.ru.

Дочь звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой исполнила для присутствующих в зале песню «Просто любить тебя». Также она поздравила с днем рождения одну из гостей вечеринки и приобняла ее.

Подписчики Telegram-канала «Диана Сплетни» , который опубликовал запись, выразили недовольство качеством исполнения Орбакайте своего хита.

Они отметили, что «вживую», без «фанеры», артистке петь очень сложно, и что она не поет, а кричит. Другие удивились, что Кристина теперь зарабатывает в кафе.

«Ни стыда, ни совести. А голос где?» - написал один из комментаторов.

Ранее Орбакайте рассказала, что в юности мечтала стать актрисой и не планировала выходить на эстраду.

Песни Россия Алла Пугачева Рестораны

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