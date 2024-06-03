«Зачем ему это надо?» Пелагея показала плачущую из-за отца дочь

«Зачем он это сделал? Зачем ему это надо?» - восклицает семилетняя девочка на видео.

Певица рассказала, что ее дочь должна была улететь вместе с бабушкой на долгожданный отдых в Турцию. Однако в аэропорту Шереметьево семья узнала, что отец девочки, хоккеист Иван Телегин, подписал документ о запрете для ребенка на выезд из страны. Об этом он не уведомил бывшую семью заранее.

Пелагея добавила, что Таисия редко видится с родителем и не по собственной инициативе. Последняя их встреча была год назад.

Позже певица заявила, что родственники бывшего мужа пожаловались на ее пост в соцсетях из-за чего видео с плачущей дочерью удалилось из блога.

«По большой просьбе нервных родственничков Ивана Телегина пост и видео от 1 июня был удален руководством Instagram*. Ну что ж, сделаем его снова», - отметила Пелагея.

Ранее актер Павел Прилучный подал в суд иск к бывшей супруге Агате Муцениеце из-за прав их детей. До этого артистка смогла добиться от экс-мужа алиментов.

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