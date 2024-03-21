«Забыла суть». МакSим поделилась, зачем она понадобилась Богу в этом мире

«Сейчас возникает вопрос, для чего я понадобилась Богу здесь, ситуация была крайне тяжелая», - признала МакSим.

Певица отметила, что старается быть более внимательной и добрее к чужим людям, чем раньше. Однако артистка считает, что, возможно, должна сделать что-то более глобальное, например, подойти по-другому к исполнению своих песен.

«К сожалению, я себя поймала на мысли, что немного подзабыла их (песен - прим.ред.) смысл, и с какими чувствами я их писала. За огромным количеством концертов, переездов, переодеваний, образов, я забыла сущность, суть того, что я хотела дать», - поделилась певица.

МакSим отметила, что у всех в жизни бывает период, когда нужно просто успокоиться, выдохнуть и набраться жизненных сил и эмоций. Она рассказала, что за последние восемь лет из нее «вытянули всю энергию», и она почувствовала себя пустой. Но сейчас, по признанию артистки, она чувствует себя лучше.

«Лучше быть здоровой и полной, чем худой и пустой», - резюмировала певица.

Собеседница Гурьяновой раскрыла секрет своей популярности на протяжении многих лет. Она считает, что все дело в ее нежелании быть навязчивой.