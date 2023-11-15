«Забирай все». Лолита рассказала о неожиданном поступке бывшего мужа Александра Цекало

Цекало после женитьбы на казахской модели четыре года назад переехал жить в США, но продолжает работать над проектами в России. Лолита призналась, что позвонила бывшему супругу по рабочему моменту - требовалось подписать разрешение по авторским правам на одну из совместных песен. Лолита удивилась, что ее бывший муж не отказался и даже ничего не потребовал взамен.

«К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать. Подписал все документы», - рассказала Милявская в беседе с ведущей Аллой Шишкиной.

В феврале этого года Лолита рассказала, что наконец-то в ее жизни появился достойный спутник , который помог обрести женское счастье. Актриса отметила, что не хочет выходить замуж в шестой раз - штамп в паспорте не приносит ничего, кроме проблем при разводе.