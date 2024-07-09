«Заберу у этой шельмы ребеночка». Гогена Солнцева избил любовник жены

«Приехал с гастролей, захожу в квартиру, там бухая Полина сидит, с каким-то чужим мужиком, таким же подшофе, ребенок некормленный, памперсы не поменяны», - написал он.

Солнцев уточнил, что схватил за шкирку любовника жены, чтобы выставить из дома, но не рассчитал силы.

«Поднялся с дивана, в два раза больше меня ростом, начался махач, мне прилетело, выбил мне все зубы за два миллиона», - заявил шоумен.

Он отметил, что обратился в полицию, написал три заявления на обидчика за побои. Кроме того, Солнцев сообщил в опеку о жестоком обращении с сыном со стороны супруги.

«Заберу у этой шельмы ребеночка, буду сейчас во все суды в набат бить. С ней сын не останется, я его заберу и не дам ей его погубить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться», - сказал он.

Гоген совсем недавно стал отцом. Полина рожала в домашней ванной, что для нее и младенца едва не закончилось гибелью.