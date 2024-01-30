«За семью стою». Иван Янковский ответил на критику Никиты Кологривого

Актер, исполнивший роль Вовы Адидаса в нашумевшем сериале, высказался на вручении награды «Золотой орел». Иван Янковский пообещал, что за него всегда будут говорить его роли, а не слова. В конце речи актер произнес монолог Кащея, которого в сериале сыграл Никита Кологривый.

«Я тут за мою семью стою. Семья все - мне, а я все - семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли», - заявил со сцены наследник актерской династии Янковский.

Ранее на критику Кологривого отреагировал отец Ивана Янковского актер Филипп Янковский. Он напомнил, что кино - это коллективный труд, а Кологривый, выступающий с критикой коллег, так не считает.

В начале января Никита Кологривый рассказал, что не смотрел «Слово пацана» из-за игры своих коллег по сериалу. Молодой актер заявил, что ему легко далась роль Кащея, так как он вырос в подобных местах и условиях в отличие от Ивана Янковского.