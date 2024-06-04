«За 40 минут до смерти». Стало известно о смертельном пророчестве Рины Зеленой

Последние годы своей жизни она доживала в Доме ветеранов кино, где в свое время жили ее коллеги Арсений Тарковский, Аркадий Райкин, Леонид Куравлев и другие деятели искусства. Гостей у нее не было, но несмотря на одиночество и беспомощность артистка не унывала. Свое бесценное чувство юмора она не потеряла.

Зеленую, сыгравшую множество ролей, любили советские зрители, но при этом руководство страны не спешило награждать ее званиями. По этому поводу актриса однажды пошутила.

«Уж если меня и наградят, так непременно за 40 минут до смерти», - заявила она.

Так и получилось. Зеленая умерла 1 апреля 1991 года, а за несколько часов до ее смерти президент страны Михаил Горбачев подписал указ о присвоении ей звания народной артистки СССР.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ актерам Константину Лавроненко и Ирине Пеговой, а также балерине Большого театре Екатерине Крысановой.