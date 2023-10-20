«Юру вообще никогда не знал». Фанаток Шатунова возмутило выступление Shaman

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В московском Crocus City Hall 17 октября прошел концерт памяти музыканта Юрия Шатунова. Песни группы «Ласковый май» спели звезды российской эстрады. Участницам фан-клуба мероприятие не понравилось. Они пожаловались MSK1 , что на сцену вышли артисты, незнакомые с музыкантом и его манерой исполнения.

Песни Юрия Шатунова пели Сергей Жуков, Игорь Крутой, Лариса Долина, Александр Панайотов, Алсу, Дмитрий Маликов и другие. Ведущими пригласили Андрея Малахова и Леру Кудпрявцеву.

«Я была на концерте с начала и до конца. Что-то мне понравилось, но в основном мне не понравилось.<…> Потому что в своей манере перепевают, и мне не понравилось, как перепевали Татьяна Буланова, Shaman», - сказала зрительница Светлана Добротенко.

Другая женщина не досидела до конца и вышла в слезах. Она назвала концерт «показухой» и заявила, что организаторы пригласили тех, кто не знал Юрия Шатунова, но не позвали, например, экс-солиста «Ласкового мая» Сергея Серкова.

«И мне не нравится этот концерт, потому что Shaman Юру вообще никогда не знал. Не пригласили сюда тех ребят, которые его знали», - сказала поклонница.

Ее удивило, что на сцену вышла джазовая исполнительница Лариса Долина, хотя покойный музыкант никогда не выступал в этом жанре. Другие артисты тоже перепевали песни в своей манере.

Участницу фан-клуба «Наш Шатунов» Людмилу расстроило то, что эти артисты не пришли на похороны или открытие памятника Юрию Шатунову , но выступили на концерте его памяти.

Концерт не понравился продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину. Он проклял артистов, которые вышли на сцену, и пожелал смерти Лере Кудрявцевой.