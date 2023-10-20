«Юру вообще никогда не знал». Фанаток Шатунова возмутило выступление Shaman

20 октября 2023, 13:46
РИА «Новости»
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В московском Crocus City Hall 17 октября прошел концерт памяти музыканта Юрия Шатунова. Песни группы «Ласковый май» спели звезды российской эстрады. Участницам фан-клуба мероприятие не понравилось. Они пожаловались MSK1, что на сцену вышли артисты, незнакомые с музыкантом и его манерой исполнения.

В московском Crocus City Hall 17 октября прошел концерт памяти музыканта Юрия Шатунова. Песни группы «Ласковый май» спели звезды российской эстрады. Участницам фан-клуба мероприятие не понравилось. Они пожаловались MSK1 , что на сцену вышли артисты, незнакомые с музыкантом и его манерой исполнения.

Песни Юрия Шатунова пели Сергей Жуков, Игорь Крутой, Лариса Долина, Александр Панайотов, Алсу, Дмитрий Маликов и другие. Ведущими пригласили Андрея Малахова и Леру Кудпрявцеву.

«Я была на концерте с начала и до конца. Что-то мне понравилось, но в основном мне не понравилось.<…> Потому что в своей манере перепевают, и мне не понравилось, как перепевали Татьяна Буланова, Shaman», - сказала зрительница Светлана Добротенко.

Другая женщина не досидела до конца и вышла в слезах. Она назвала концерт «показухой» и заявила, что организаторы пригласили тех, кто не знал Юрия Шатунова, но не позвали, например, экс-солиста «Ласкового мая» Сергея Серкова.

«И мне не нравится этот концерт, потому что Shaman Юру вообще никогда не знал. Не пригласили сюда тех ребят, которые его знали», - сказала поклонница.

Ее удивило, что на сцену вышла джазовая исполнительница Лариса Долина, хотя покойный музыкант никогда не выступал в этом жанре. Другие артисты тоже перепевали песни в своей манере.

Участницу фан-клуба «Наш Шатунов» Людмилу расстроило то, что эти артисты не пришли на похороны или открытие памятника Юрию Шатунову , но выступили на концерте его памяти.

Концерт не понравился продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину. Он проклял артистов, которые вышли на сцену, и пожелал смерти Лере Кудрявцевой.

Концерты Музыка Юрий Шатунов Москва 2023
Пугачева с детьми сбежала из Израиля на Кипр — СМИ
23 октября 2023, 03:43
РИА «Новости»
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Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из неспокойного Израиля. Окружение Примадонны предполагает, что певица отправилась на Кипр. Об этом написало издание kp.ru.

Пугачева жила в Израиле на широкую ногу. После обострения палестино-израильского конфликта Примадонна покинула страну и воспользовалась кипрским паспортом - Пугачева в 2017 году купила виллу на Кипре и получила гражданство этой страны. Кипрские паспорта выдали также детям Пугачевой.

Знакомые артистки утверждают, что звездное семейство намерено провести на Кипре ближайший год.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что если Примадонна надумает вернуться на российскую эстраду, то « на нее пойдут ». С ним не согласился музыкальный критик Сергей Соседов. Он сказал, что вокальная карьера Пугачевой завершилась , так как ей «нечем петь».

Израиль Алла Пугачева
«Про Иисуса не стоило». Галкина в России разнесли в пух и прах после концерта на Кипре
23 октября 2023, 03:16
РИА «Новости»
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Новые шутки шоумена Максима Галкина* вызвали шквал негатива у российских граждан. Об этом сообщило издание News.ru.

Во время последнего выступления на Кипре комик неудачно пошутил про Иисуса. Артист напомнил, что в июне ему исполнилось 47 лет и назвал это число возрастом Христа с некоторыми условиями.

«Иисусу Христу было бы столько же, если бы он вовремя эмигрировал», - заявил комик.

Узнавшие о религиозной насмешке россияне не оценили шутку. Как сообщили авторы материала, люди написали, что «про Иисуса не стоило» шутить. Также некоторые граждане заявили, что не понимают смеха восторженной публики. Они посчитали шутки Галкина* менее смешными, чем он сам.

Также в публикации сказано, что россияне раскритиковали внешность юмориста. По их словам, при жизни в России знаменитость был «холеным, ухоженным, а сейчас пообтрепался». Помимо этого юморист оказался «не нужен за бугром», как и другие артисты, сбежавшие из РФ после февраля 2022 года. Впрочем, сам комик действительно рассказал о сложной финансовой ситуации после эмиграции. На концерте шутник признался, что деньги ему нужны для помощи ВСУ.

Высказался о Галкине* и блогер Гражданин Кадет. Он отметил, что муж певицы Аллы Пугачевой «никогда не представлял никакой ценности для России».

«Сейчас жидкий метается и называет свою родину Израилем, но это временно, как мы сейчас поняли. <…> Галкин* сам на себя не похож, похож на Дракулу», - заявил он.

Ранее Максим Галкин* обвинил Россию в отмене концертов в Казахстане. Он заявил, что «недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы».

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.

Россия Максим Галкин
Ушел из жизни российский 56-летний блогер Дядя Слава
23 октября 2023, 02:16
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Российский блогер Дядя Слава (Станислав Андреев) умер 22 октября в больнице от онкологического заболевания. Об этом его сын сообщил в официальном Telegram-канале Дяди Славы.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца <…> Смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался, хотя понимал к чему все идет и сам этого и хотел», - написал сын блогера.

Дядя Слава не боялся смерти, он улыбался ей не как врагу, как другу. Станислав Андреев был любящим отцом, мужем и патриотом своей страны. Сын написал, что улыбка, которая навсегда застыла на его лице, была доброй и искренней, и выражала облегчение.

В одном из интервью блогер заявлял, что экономика России стала эффективнее развиваться после санкций. Дядя Слава призывал не снимать санкции, «чтобы в России все работало мощно».

Время и место прощания с Дядей Славой пока неизвестно.

Блогеры Онкология
«Феномен успеха мне непонятен». Долина выступила с критикой в адрес Шатунова
23 октября 2023, 01:41
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина заявила, что не понимает, почему знаменитого вокалиста 80-х Юрия Шатунова называют «легендой». Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

«Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом…» - написала она.

Долина отметила, что понятие «легенда» относится к таким артистам, как Дмитрий Хворостовский и Геннадий Гладков. По словам исполнительницы, значимость человека выглядит для нее по-другому.

До этого поста артистка выступила на концерте, посвященном 50-летию Шатунова. Она отметила, что участие в мероприятии было сложным решением. Несмотря на это, звезда вышла на сцену и исполнила песню «Забудь».

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пожелал смерти телеведущей Лере Кудрявцевой. По его словам, все кто выступил на мероприятии в память Шатунова, «начнут мереть как мухи».

Музыка Юрий Шатунов

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