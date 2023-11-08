08 ноября 2023, 16:03

Юрия Соломина частично парализовало после инсульта

РИА «Новости»
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У художественного руководителя Малого театра, актера и режиссера Юрия Соломина парализовало левую сторону после инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов канала, несмотря на частичный паралич, общее состояние артиста улучшилось. Он начал говорить разборчиво, но по-прежнему остается в реанимации. Специалисты не исключили, что паралич левой стороны тела у Соломина лишь временный.

Mash отметил, что ситуация со здоровьем 88-летнего худрука Малого театра осложняется тяжелой формой гипертонии, сахарным диабетом и атеросклерозом. Также актер перенес аортокоронарное шунтирование 10 лет назад.

Соломина госпитализировали днем 6 ноября. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что перед этим режиссер потерял сознание.

На следующий день после госпитализации худрука Михайлова подтвердила, что он перенес инсульт. Директор Малого театра узнала об этом от внучки артиста.

Россия Медицина Актеры
08 ноября 2023, 05:30
Гузееву довели до слез в шоу на Первом канале
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева не смогла сдержать слез в эфире шоу «Перепой звезду!», когда услышала песню «Город, которого нет». Выпуск опубликовали на сайте Первого канала.

По словам Гузеевой, песня Игоря Корнелюка напоминает ей о Петербурге. Телезвезда рассказала, что в этом городе она прожила лучшие моменты своей жизни. Там актриса окончила институт, встретила свою любовь и родила сына. Она подчеркнула, что «Город, которого нет» вызывает у нее сильные чувства.

«У меня не просто ком в горле, я погибаю. Потому что для меня этого города больше нет. И я там бываю на гастролях, я приезжаю, я стены целую, меня разрывает», - заявила Гузеева со слезами на глазах.

Ранее актриса показала дом в Оренбурге , в котором она провела детство. Ведущая шоу «Давай поженимся!» приезжала к своему брату, который теперь живет в доме, в котором рос вместе с ней.

Телевидение
08 ноября 2023, 04:02
Фигурист Чернышев показал пятилетнюю дочь от Заворотнюк
РИА «Новости»
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Фигурист Петр Чернышев исполнил одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки. После выступления он вышел на лед со своей дочерью от Анастасии Заворотнюк — пятилетней Милой. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Фигурист Петр Чернышев исполнил одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки. После выступления он вышел на лед со своей дочерью от Анастасии Заворотнюк - пятилетней Милой. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Петр Чернышов редко показывает публике свою наследницу. Лишь однажды Петр и Анастасия Заворотнюк снялись с дочкой для обложки журнала, а в 2019 году фигурист вывел годовалую Милу после выступления на ледовом шоу. По информации «КП», сейчас девочка занимается фигурным катанием.

Жена Чернышева Анастасия Заворотнюк уже почти пять лет борется глиобластомой - одной из самых агрессивных видов рака. За эти годы ее лечили не только российские, но и зарубежные специалисты. В феврале стало известно, что актрису выписали домой из частной московской клиники , в которой она провела несколько месяцев.

Фигурное катание Болезни Анастасия Заворотнюк Онкология
08 ноября 2023, 03:12
Валерий Меладзе вышел на сцену с возможной возлюбленной своего брата
Соцсети
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Певец Валерий Меладзе выступил на концерте участницы «ВИА Гры» Софьи Тарасовой в Берлине. Об этом написала «Газета.ру» со ссылкой на соцсети певицы. Тарасову считают новой возлюбленной продюсера Константина Меладзе.

Софья Тарасова опубликовала в соцсетях видеоролики с концерта, на которых Валерий Меладзе сначала проходит саундчек, а потом поет с ней свой хит «Притяжения больше нет».

О своем разводе с Константином Меладзе после восьми лет совместной жизни певица Вера Брежнева сообщила в октябре 2023 года. Пара поженилась в 2015 году, хотя слухи об их романе ходили задолго до этого.

По словам продюсера Алины Красной, звездную пару развела политика. Якобы Брежнева требовала от мужа, чтобы он публично осудил специальную военную операцию на Украине, а тот не хотел рвать связи с Россией. Продюсер отметила, что супруги расстались «чуть ли не врагами», а Меладзе после развода впал в депрессию.

Концерты Музыка Громкие разводы Вера Брежнева Валерий Меладзе
08 ноября 2023, 01:55
Киркоров станцевал стриптиз в Дубае
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров выступил на фестивале Best Music Fest в Дубае, где исполнил перед зрителями стриптиз. Об этом сообщило издание The Voice.

Перед танцем исполнитель опустился на одно колено и обратился к главному тренеру по художественной гимнастике сборной России Ирине Винер.

«Я вас обожаю! Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами и поддерживаете», - сказал Киркоров.

Он добавил, что у Винер всегда был хороший вкус и поприветствовал всех женщин в ее лице. После этих слов певец начал танцевать стриптиз. Сначала он снял с себя красный пиджак, отбросив его подальше, а затем повернулся спиной к публике и стал выполнять различные движения ягодицами.

Ранее Киркоров купил картину «Примадонна» на фоне слухов о возвращении Аллы Пугачевой. За холст исполнитель отдал 700 тысяч рублей.

Филипп Киркоров Концерты

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