Юрия Соломина частично парализовало после инсульта

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По данным авторов канала, несмотря на частичный паралич, общее состояние артиста улучшилось. Он начал говорить разборчиво, но по-прежнему остается в реанимации. Специалисты не исключили, что паралич левой стороны тела у Соломина лишь временный.

Mash отметил, что ситуация со здоровьем 88-летнего худрука Малого театра осложняется тяжелой формой гипертонии, сахарным диабетом и атеросклерозом. Также актер перенес аортокоронарное шунтирование 10 лет назад.

Соломина госпитализировали днем 6 ноября. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что перед этим режиссер потерял сознание.

На следующий день после госпитализации худрука Михайлова подтвердила, что он перенес инсульт. Директор Малого театра узнала об этом от внучки артиста.