Юрия Дудя потребовали наказать за дискредитацию Вооруженных сил России
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя*, сообщил Telegram-канал Shot. Общественный деятель подтвердил «360» эту информацию.
«Да, это правда, я обратился к Генпрокурору из-за интервью Юрия, где он дискредитирует СВО и президента России Владимира Путина», - сказал он.
По данным канала, Дудя* хотят обвинить в дискредитации ВС РФ после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем, которое вышло в конце октября на YouTube-канале «вДудь».
В начале беседы Дудь* выразил слова благодарности своим собеседникам за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с ним, несмотря на разные политические взгляды. Интервью журналиста с Цыгановой посмотрели 4,4 миллиона раз.
Ранее общественник Бородин призвал признать рэпера Андрея Меньшикова , выступающего под псевдонимом Лигалайз, иностранным агентом на территории России за высказывания в адрес Вооруженных сил в эфире YouTube-канала блогера Дудя*.
*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.