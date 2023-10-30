Юрия Дудя потребовали наказать за дискредитацию Вооруженных сил России

«Да, это правда, я обратился к Генпрокурору из-за интервью Юрия, где он дискредитирует СВО и президента России Владимира Путина», - сказал он.

По данным канала, Дудя* хотят обвинить в дискредитации ВС РФ после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем, которое вышло в конце октября на YouTube-канале «вДудь».

В начале беседы Дудь* выразил слова благодарности своим собеседникам за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с ним, несмотря на разные политические взгляды. Интервью журналиста с Цыгановой посмотрели 4,4 миллиона раз.

Ранее общественник Бородин призвал признать рэпера Андрея Меньшикова , выступающего под псевдонимом Лигалайз, иностранным агентом на территории России за высказывания в адрес Вооруженных сил в эфире YouTube-канала блогера Дудя*.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.