29 января 2024, 04:12

Юрий Лоза предложил метод борьбы с теми, кто дискредитирует Россию

РИА «Новости»
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Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что нужно блокировать высказывания покинувших родину россиян, которые дискредитируют страну, армию и народ. Свое предложение он высказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

Вокалист вспомнил разговор с продюсером Иосифом Пригожиным. Тот рассказал, как его жену певицу Валерию перед выступлением в Альберт-холле в Лондоне попросили показать тексты своих песен и прописать, что она будет говорить со сцены. По словам Лозы, Великобритания таким образом защищает себя от негативных высказываний на публику.

«Почему мы не должны делать то же самое? Тем более в такое неспокойное время. Контент нужно отслеживать и не пропускать на наши экраны, если он дискредитирует нашу страну», - заявил музыкант.

Ранее Юрий Лоза назвал певицу Аллу Пугачеву вокалисткой в отставке. Он выразил недоумение из-за того, что звезде до сих пор уделяют много внимания.

Россия Юрий Лоза
29 января 2024, 00:43
«Совсем другая». Гитарист Пугачевой рассказал о звездной болезни звезды
РИА «Новости»
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Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что артистка действительно страдала от звездной болезни. Об этом он рассказал в программе «ЧП. Расследование» на телеканале НТВ.

Музыкант играл на гитаре позади звезды на сцене. Он видел, как в начале своего пути артистка переживала. Она старалась полностью выложиться перед поклонниками. Однако чем популярнее становилась Пугачева, тем больше менялось ее отношение к людям.

«Это деньги, это пафос. Совсем другая какая-то жизнь, другой образ. Она перестала с нами ездить в автобусе, она стала ездить на лимузинах. У нее появился райдер, у нее появились охранники», - заявил он.

По словам музыканта, звезда стала хуже относиться к коллегам. Гитарист вспомнил случай, как барабанщик рассказывал анекдот. Певица подумала, что это был голос Левшина. Тогда она ворвалась к ним и стала возмущаться.

«Негодяй, как ты можешь себя так вести рядом со мной!» - вспомнил слова знаменитости гитарист.

Ранее бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала Пугачеву «скифским золотом». По ее словам, коллеги артистки, которые начали ее критиковать, раньше вздрагивали при звуке шин приближающейся машины певицы.

Музыка Алла Пугачева
28 января 2024, 23:56
Звезда «Слово пацана» Кемстач признался, что любит женщин постарше
РИА «Новости»
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Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» 15-летний актер Леон Кемстач заявил, что всегда влюблялся в девушек постарше. Об этом он сообщил на видеоподкасте «вМесте».

«Когда мне было семь лет, и мы отдыхали в Испании, то там была девочка, ей было лет 16. И каждый день я к ней подходил, общался. Думал: „Ну когда-то мы точно начнем с ней встречаться. Будет любовь“», - признался он.

Артист отметил, что всегда влюблялся и до сих пор влюбляется в женщин постарше. По мнению Кемстача, он отличается от своих сверстников. Многим его друзьям по 20-24 года. В детстве юноша часто жил у бабушки и много времени проводил с братом, который старше его на два года. Как отметил подросток, он «перескочил свой возраст».

Ранее жена актера Рузиля Минекаева Азиза заявила, что почувствовала неприятные ощущения из-за экранного поцелуя своего мужа с актрисой Анной Пересильд в сериале «Слово пацана». При этом она понимает, что подобные моменты - часть профессии возлюбленного

Сериалы Женщины Актеры
28 января 2024, 23:06
«Такие люди опасны». Захарова прокомментировала запрет на въезд в Индонезию для Галкина
РИА «Новости»
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Некоторые страны закрывают въезд из-за токсичности и опасности таких людей, как юморист Максим Галкин*. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Так она прокомментировала информацию, что комику запретили въезд в Индонезию.

«Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на киевский режим, ВСУ, „Азов“**, что они стали токсичными», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что азиатские, африканские, латино-американские и некоторые европейские страны начали понимать, что деньги с концертов таких артистов идут на теракты.

«Такие люди опасны для всех», - подытожила дипломат.

Ранее стало известно, что Галкина* не пустили в Индонезию , где у комика должен был пройти концерт. По мнению самого артиста, ограничения якобы связаны с влиянием российского правительства.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России ** Нацбатальон «Азов» - запрещенная в России террористическая организация

Концерты Индонезия Россия Деньги Максим Галкин
28 января 2024, 15:08
Музыкантов «Би-2» этапировали в таиландский центр миграционной полиции
РИА «Новости»
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Участников группы «Би-2» поместили в центр задержания миграционной полиции острова Пхукет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

После суда и выплаты штрафов музыкантов снова задержала местная полиция. По данным издания, артистов отправили в центр задержания в Пхукете, связи с ними нет. Участников группы будут этапировать в Бангкок, где «должен окончательно решиться» вопрос о пребывании группы в стране.

Музыканты провели в Таиланде концерт, не получив разрешение на работу, поэтому их арестовали. Суд обязал каждого участника группы выплатить штраф. Музыкальному коллективу также запретили въезд в страну на пять лет.

По словам генконсула России в Пхукете Владимира Соснова , артистов в ближайшее время депортируют из Таиланда.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала задержание группы и недопуск шоумена Максима Галкина* в Индонезию. Она заявила, что в этом нет ничего удивительного.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Штрафы Задержания Суд Таиланд Полиция

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