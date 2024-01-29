Юрий Лоза предложил метод борьбы с теми, кто дискредитирует Россию

Вокалист вспомнил разговор с продюсером Иосифом Пригожиным. Тот рассказал, как его жену певицу Валерию перед выступлением в Альберт-холле в Лондоне попросили показать тексты своих песен и прописать, что она будет говорить со сцены. По словам Лозы, Великобритания таким образом защищает себя от негативных высказываний на публику.

«Почему мы не должны делать то же самое? Тем более в такое неспокойное время. Контент нужно отслеживать и не пропускать на наши экраны, если он дискредитирует нашу страну», - заявил музыкант.

Ранее Юрий Лоза назвал певицу Аллу Пугачеву вокалисткой в отставке. Он выразил недоумение из-за того, что звезде до сих пор уделяют много внимания.