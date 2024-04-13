13 апреля 2024, 09:28

Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце

РИА «Новости»
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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце. Об этом «360» рассказал его сын Дмитрий.

«Операция прошла успешно, сейчас отец находится в стационаре в стабильно тяжелом состоянии. Его жизни пока ничто не угрожает. Врачи сделали все, что смогли, спасибо большое им всем», - сказал он.

Дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале также подтвердил факт перенесенной Куклачевым операции.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт!» - написал он.

О госпитализации Куклачева стало известно в пятницу , он находился на юбилейном концерте в «Вегас Холле».

Врачи
13 апреля 2024, 05:36
У скончавшегося Роберто Кавалли остался маленький сын
Freepik
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Итальянский дизайнер Роберто Кавалли, скончавшийся в возрасте 83 лет, оставил после себя шестерых детей, в том числе годовалого сына Джорджио от шведской модели Сандры Бергман Нилльсон. Об этом сообщила La Repubblica.

С матерью ребенка Кавалли жил в гражданском браке. Мальчика назвали в честь отца модельера, убитого солдатами вермахта во время резни в Каврилье.

Вместе с Нильссон модельер прожил 10 лет. Она находилась рядом с ним в последние часы его жизни.

Коллеги покойного кутюрье уже выразили соболезнования его семье.

«Дорогой Роберто, ты, возможно, больше не будешь физически здесь с нами, но я знаю, что всегда буду чувствовать твой дух со мной», - заявил его креативный директор Фаусто Пуглиси.

Генеральный директор Roberto Cavalli Серхио Аззолари также выразил соболезнования, отметив, что наследие модельера «остается постоянным источником вдохновения».

Ранее сообщили, что модельер Кавалли долго болел перед смертью , но без подробностей.

Мода Италия Смертность Модели Дети
13 апреля 2024, 03:04
Умерла жена Фрэнсиса Копполы
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Жена автора культовой трилогии «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы Элинор умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Режиссер ушла из жизни 12 апреля. Она умерла в окружении близких у себя дома в Резерфорде. Причины смерти Копполы не назывались.

Американка получила широкую известность после создания документального фильма о процессе съемок драмы «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, 1979) ее мужем. За работу над картиной Элинор получила премию «Эмми». В браке с Копполой она родила трех детей.

В 2022 году журнал Variety составил список 100 лучших фильмов за всю историю кинематографа. В тройке лидеров оказался «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.

Режиссер Фильмы
13 апреля 2024, 02:01
Анна Семенович появилась на публике в новом образе
РИА «Новости»
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Певица Анна Семенович показалась на публике в новом образе. Об этом «Газета.ru» сообщила пресс-служба сервиса «Звук».

Вокалистка позировала фотографам в серебристой юбке и черной футболке, украшенной стразами. Семенович также освежила прическу, сменив стрижку и оттенок волос. В обновленном образе артистка предстала с челкой и холодным блондом с карамельными локонами.

На мероприятие также прибыли певцы Леша Свик, Олег Майами, Мари Краймбрери и другие.

В феврале певец Николай Басков даже нашел двойника Семенович среди участниц коллектива «Девчата», участвующего в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Ранее голливудский актер Киану Ривз радикально сменил имидж ради новой роли, представ перед публикой с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой. Поклонники отметили, что новая прическа его молодит.

Новым образом порадовал фанатов и певец Shaman, выступивший на одном из концертов, посвященных Международному женскому дню, с длинными белыми волосами.

Песни Россия Музыка Шоу-бизнес
12 апреля 2024, 23:03
Стало известно, почему не состоится финальный концерт шоу «Маска» на НТВ
РИА «Новости»
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Руководство телеканала НТВ изменило ежегодной традиции по организации финального концерта популярного телешоу «Маска» из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», где люди подверглись атаке террористов. Об этом сообщило «Вокруг ТВ».

Поклонники программы смогут болеть за любимых персонажей дома. Девятый выпуск пятого сезона шоу пройдет 14 апреля. На сцену выйдут Кот, Горилла, Щенок, Бабочка, Енот, Матрешка и Змей Горыныч.

Создатели шоу выразили соболезнования пострадавшим их близким. Руководство проекта добавило, что люди, купившие билеты на концерт, смогут вернуть деньги в кассах. Что касается выхода последнего выпуска сезона, то дата пока неизвестно. При этом поклонники шоу считают, что он выйдет 5 мая.

Ранее член жюри шоу Филипп Киркоров назвал Ларису Долину «врушкой» из-за ее слов, что она не узнала артиста, выступающего в костюме Бабочки. По его словам, она тогда рассекретила персонаж по походке.

Концерты Россия Телевидение Теракт в «Крокусе»

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