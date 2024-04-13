Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце

«Операция прошла успешно, сейчас отец находится в стационаре в стабильно тяжелом состоянии. Его жизни пока ничто не угрожает. Врачи сделали все, что смогли, спасибо большое им всем», - сказал он.

Дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале также подтвердил факт перенесенной Куклачевым операции.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт!» - написал он.

О госпитализации Куклачева стало известно в пятницу , он находился на юбилейном концерте в «Вегас Холле».