Юрий Антонов предупредил о больших изменениях в России после президентских выборов

«Выборы - это большой государственный праздник. Я хочу участвовать в этом празднике, хочу отдать свой голос за человека, которого я выбрал давно», - сказал он.

Артисту подарили цветы. Он сообщил, что разговаривал со своими друзьями и большинство из них независимо от местонахождения - дома, на гастролях или где-то еще - примут участие в голосовании.

«Я оптимист. Думаю, что после этих выборов начнутся изменения достаточно, я бы сказал, бурные. Изменения, которые назрели уже в стране», - заявил артист.

Избирательные участки открылись 15 марта, голосование продлится три дня.

Явка избирателей превысила 38%. Федеральной платформой дистанционного электронного голосования воспользовались более 80% заявившихся. К досрочным выборам за рубежом присоединились более 62 тысяч человек.