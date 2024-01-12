Юрий Антонов предложил определить дресс-код для «голых» артистов

«Надо ввести дресс-код для всех, кто ходит по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали», - заявил он.

По словам вокалиста, знаменитости имеют право ходить куда захочется, но важно быть одетыми. При этом не стоит ущемлять людей за выбор того или иного костюма, потому что это «неправильный подход».

Шквал критики на некоторых российских артистов свалился после их появления на «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор».

Среди гостей оказались вокалисты Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и многие другие. После скандального мероприятия поп-короля не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае, а Первый канал убрал номер исполнителя из шоу «Рождество с Григорием Лепсом».