12 января 2024, 04:46

Юрий Антонов предложил определить дресс-код для «голых» артистов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российский певец и композитор Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для «голых» знаменитостей. Его слова привело издание «Абзац» в Telegram-канале.

«Надо ввести дресс-код для всех, кто ходит по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали», - заявил он.

По словам вокалиста, знаменитости имеют право ходить куда захочется, но важно быть одетыми. При этом не стоит ущемлять людей за выбор того или иного костюма, потому что это «неправильный подход».

Шквал критики на некоторых российских артистов свалился после их появления на «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор».

Среди гостей оказались вокалисты Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и многие другие. После скандального мероприятия поп-короля не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае, а Первый канал убрал номер исполнителя из шоу «Рождество с Григорием Лепсом».

Скандалы Филипп Киркоров
11 января 2024, 23:09
Коммунальщики подали в суд на сеть пивных Розенбаума
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С пивным заведением народного артиста РФ Александра Розенбаума начал судебный процесс «Невский экологический оператор». Информацию об этом опубликовали на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

На данный момент в производстве два разбирательства: первое от 16 октября 2023 года, а второе - от 10 января 2024 года. Общая сумма претензий составила 386 тысяч рублей. При этом даты заседаний не указали. Сам артист не давал комментариев насчет произошедшего.

У певца есть несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов. Артист является идеологом и основателем этих заведений, а совладельцами стали его дочь Анна Чаки и генеральный директор Надежда Любина. Первую пивную открыли в 2003 году. С тех пор появились шесть ресторанов.

«Невский экологический оператор» ведет обращение с твердыми бытовыми отходами в северной столице.

В марте прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что Розенбаума госпитализировали из-за тромба в ноге. Сам артист эту информацию не прокомментировал.

Санкт-Петербург Суд ЖКХ Рестораны
11 января 2024, 14:04
Стала известна возможная причина смерти Юрия Соломина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, по предварительной версии, скончался от почечной недостаточности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, почечная недостаточность у актера стала осложнением после инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Здоровье Соломина ухудшалось, поскольку он также страдал от гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, указал Mash.

В начале ноября прошлого года Соломина госпитализировали с инсультом после того, как он потерял сознание. Во время курса лечения состояние актера улучшилось. Незадолго до смерти его выписали из больницы.

Худрук Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. Внучка артиста сообщила, что он тихо умер во сне.

Актриса Ольга Будина, работавшая с Соломиным на съемках «Московской саги», отметила, что он был невероятно добрым и внимательным человеком с большим сердцем. Смерть коллеги артистка назвала свидетельством ухода эпохи.

Театры Актеры
11 января 2024, 13:45
«Невероятно добрый и внимательный». Ольга Будина — об умершем Юрии Соломине
Читайте нас в: Google Новости
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. Его коллега Ольга Будина, снимавшаяся с ним в «Московской саге», узнала печальную новость от «360». Она вспомнила, каким был Соломин.

«Юрий Мефодьевич был человеком с большим сердцем, невероятно добрым и внимательным. Когда он смотрел на тебя, было чувство, что он пронзает взглядом насквозь. Всегда серьезный, выдержанный, иногда казалось, что при нем нельзя даже шутить», - поделилась Будина.

При этом, по ее словам, ощущение было обманчивым: можно было и шутить, и «рассказывать разные киношные байки», и, конечно, слушать, как рассказывает он.

«К сожалению, на наших глазах продолжает уходить эпоха, которая нас всех создала», - посетовала актриса.

О смерти актера и режиссера Юрия Соломина сообщила журналистам его внучка. Она рассказала, что он скончался во сне 11 января. Рядом была его дочь. Позже информацию подтвердили и в дирекции московского Малого театра, худруком которого являлся Соломин.

Он прожил 88 лет.

Кино Театры Актеры
11 января 2024, 13:31
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист СССР, худрук московского Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила RT внучка актера и режиссера.

По ее словам, Соломин скончался «тихо во сне». В момент смерти рядом с артистом находилась его дочь.

Информацию о смерти актера подтвердили в дирекции Малого театра. Там сообщили РИА «Новости» , что худрук ушел из жизни 11 января. Дату и место прощания с режиссером пока не определили.

В ноябре 2023 года Соломин попал в больницу с инсультом. Перед госпитализацией народный артист СССР потерял сознание. Сначала актера положили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату отделения неврологии, так как пациент пошел на поправку. Незадолго до смерти худрука Малого театра выписали из больницы.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Актер снялся во множестве российских фильмов и сериалов, например, в «Хождении по мукам», «Обыкновенном чуде», «Школьном вальсе», «Московской саге» и других проектах. Режиссер стал художественным руководителем Малого театра в 1988 году.

Театры Актеры

Новости по теме