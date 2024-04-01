Юрий Антонов едва не лишился слуха из-за ошибки звукорежиссера

«У меня сегодня были проблемы на сцене. Первая песня началась с того, что я сразу чуть не оглох», - заявил певец журналистам.

Во время выступления 79-летнего певца звуковая волна от слишком громко включенной акустической системы едва не выбросила его на зрителей. Несмотря на неожиданный сбой, Антонов продолжил петь, надеясь на скорейшее устранение неполадки. Однако вместо этого звук стал еще громче.

Певец был возмущен непрофессионализмом звукорежиссера. По его словам, за 50-летнюю карьеру он столкнулся с таким впервые.

Проблемы со слухом беспокоят народного артиста уже более десяти лет. На одно ухо он уже практически оглох.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что возрастные звезды могут вскоре завершить музыкальную карьеру. Например, Антонов сейчас лишь изредка мелькает на светских мероприятиях, предпочитая держаться подальше от публичности.