Юра Борисов в образе Пушкина дарил цветы в московском метро

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«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» - написала она.

Акция состоялась на станции метро «Пушкинская» 10 февраля. В эту дату в России ежегодно отмечают День памяти Пушкина - дату, когда поэт погиб на дуэли с Жоржем Дантесом.

В новом фильме «Пророк», который выйдет в широкий прокат 14 февраля, Юра Борисов исполнил роль Александра Сергеевича.

Ранее автограф Борисова выставили на площадке «Авито». Продавец из Москвы попросил за подписи актеров фильма «Анора» 10 800 рублей.