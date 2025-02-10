Юра Борисов в образе Пушкина дарил цветы в московском метро
Номинированный на премию «Оскар» российский актер Юра Борисов принял участие в необычной акции. Он появился в столичном метро в образе Александра Пушкина, сообщила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в Telegram-канале.
«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» - написала она.
Акция состоялась на станции метро «Пушкинская» 10 февраля. В эту дату в России ежегодно отмечают День памяти Пушкина - дату, когда поэт погиб на дуэли с Жоржем Дантесом.
В новом фильме «Пророк», который выйдет в широкий прокат 14 февраля, Юра Борисов исполнил роль Александра Сергеевича.
Ранее автограф Борисова выставили на площадке «Авито». Продавец из Москвы попросил за подписи актеров фильма «Анора» 10 800 рублей.