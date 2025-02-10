10 февраля 2025, 19:05

Юра Борисов в образе Пушкина дарил цветы в московском метро

РИА «Новости»
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Номинированный на премию «Оскар» российский актер Юра Борисов принял участие в необычной акции. Он появился в столичном метро в образе Александра Пушкина, сообщила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в Telegram-канале.

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» - написала она.

Акция состоялась на станции метро «Пушкинская» 10 февраля. В эту дату в России ежегодно отмечают День памяти Пушкина - дату, когда поэт погиб на дуэли с Жоржем Дантесом.

В новом фильме «Пророк», который выйдет в широкий прокат 14 февраля, Юра Борисов исполнил роль Александра Сергеевича.

Ранее автограф Борисова выставили на площадке «Авито». Продавец из Москвы попросил за подписи актеров фильма «Анора» 10 800 рублей.

Фильмы Метро Актеры Метро Москвы Москва Александр Пушкин Юра Борисов
10 февраля 2025, 12:31
Отменил контракт. Моргенштерн избавился от дьявольских тату на лице
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Рэпер Алишер Моргенштерн* начал сводить демонические тату со лба — три шестерки и шестиконечную звезду. Об этом он сообщил в Instagram**.

Артист выложил видео с сеанса. На нем тату-мастер убирал рисунки с его лица. Также вокалист удалил все публикации из соцсетей.

«С чистого листа, с чистого лица», - подписал ролик Моргенштерн*.

Как отметило издание Starhit , в одном из интервью Моргенштерн* признавался, что мог заключить сделку с дьяволом. В юношестве он попросил сатану о популярности. Через несколько лет мечта действительно сбылась.

Если верить мистической теории, подобные «контракты» длятся 10 лет, а потом наступает расплата. В 2022 году Моргенштерна* признали иноагентом в России, в 2023-м артисту пришлось переехать в Дубай, а потом у него начались большие проблемы с алкоголем и наркотиками. В 2024-м ему пришлось лечь в рехаб.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Наркотики Соцсети Алкоголь Россия Моргенштерн Иноагенты Артисты
10 февраля 2025, 11:32
Комментатора Скворцова могли жестоко избить
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Спортивного комментатора Романа Скворцова избили в Новосибирске после того, как он вступился за знакомого. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, комментатор отдыхал в заведении на Красном проспекте вместе с друзьями. Знакомый Скворцова повздорил с незнакомой компанией около входа, журналист заступился за него.

В итоге его избили. С места драки комментатора привезли в больницу в очень тяжелом состоянии. В ближайшее время его могут перевести в областную больницу Новосибирска. Сейчас Скворцов находится в сознании, однако не может вспомнить, что именно с ним произошло.

В конце января известный актер Василий Ливанов попал в реанимацию с расстройством кровообращения мозга. Также стало известно, что у исполнителя роли Шерлока Холмса развилась устойчивость к антибиотикам.

Драки Больницы
10 февраля 2025, 11:08
Звезда «Мимино» Марина Дюжева вылечилась от рака
РИА «Новости»
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Актриса Марина Дюжева победила рак. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что артистка обратилась к врачам полтора года назад. Она пожаловалась на боль при глотании и сухость во рту. Медики нашли у нее образование в небной миндалине.

Актрисе пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. В итоге злокачественные клетки пропали. Лечение закончилось, но звезда продолжает наблюдаться у врачей.

Дюжева особенно известна благодаря ролям в фильмах «По семейным обстоятельствам», «Мимино» и «Покровские ворота». Также артистка озвучила большое количество персонажей. Например, ее голос можно услышать в «Гарри Поттере» и сериале «Элен и ребята».

В октябре 2024 года телеведущий Отар Кушанашвили объявил о победе над раком. Он отметил, что «должен прожить 20 очень качественных лет». При этом знаменитости все равно предстоит пройти курс лечения, чтобы избежать рецидивов.

Врачи Фильмы Рак
10 февраля 2025, 10:31
Состояние комментатора Скворцова назвали очень тяжелым. Пока есть 2 версии травмы
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У комментатора Романа Скворцова случилось кровоизлияние в мозг, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но в сознании. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

Журналисты выяснили, что комментатора привезли в больницу вчера ночью. Его нашли прохожие недалеко от Красного проспекта.

Причину случившегося до сих пор не выяснили. Есть две основные версии: по одной из них - его сильно избили, по второй - он упал и ударился головой, уточнил источник канала.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что у Народного артиста СССР Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Позже супруга актера Лионелла заявила, что с ее мужем все нормально и никто не ставил ему страшных диагнозов. Он проходил плановое обследование в больнице.

Больницы СССР Актеры Артисты

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