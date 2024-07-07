Юная невеста Лепса показала результат пластической операции

По словам девушки, на восстановление у нее ушло всего 10 дней, вместо обычных двух недель, и теперь она может наслаждаться новым видом своего носа без горбинки, которая ее раздражала.

«Родители согласились на операцию перед моим днем рождения. Я долго уговаривала на мои 18 лет это был мой главный подарок», - написала Киба.

Своих подписчиц она призвала не спешить с подобными операциями и предварительно проходить консультации у специалистов, так как операции на носу проводятся разными способами.

Об отношениях 61-летнего Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы стало известно в середине июня, когда пара появилась вместе на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Сама девушка заявила, что не считает отношения с певцом «мимолетной интрижкой». Она подчеркнула, что все комментарии, которые касаются разницы в возрасте ее никак не задевают.

Ставшая избранницей певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба рассказала об итогах пластической операции на носу.

В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию после ринопластики.