23 апреля 2024, 13:03

Юмористка Приходько пожаловалась на тяжелые условия работы в эмиграции

Читайте нас в: Google Новости

Юмористка Ирина Приходько, переехавшая за границу, столкнулась со сложностями работы в условиях эмиграции. О них она рассказала в интервью блогеру Соне Шац на YouTube-канале.

Приходько призналась, что столкнулась с рядом проблем, одной из которых стало отсутствие стабильности.

«Есть, может быть, финансовая драма какая-то. Потому как там (в России - прим. ред.) бы было все стабильно, круто и понятно. И понятно, в какой системе ты двигаешься. Здесь, да, тяжело», - отметила юмористка.

Широкую известность Приходько принесло участие в таких телепроектах как «Открытый микрофон» и «Stand Up на ТНТ». Сейчас юмористка проживает в Испании, адаптируясь к новой жизни и профессиональной деятельности в эмиграции.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему они с певицей Валерией не уехали из России. Он уточнил, что никогда не задумывался об отъезде.

Работа Интервью Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 14:04
Дружба с иноагентами закрыла внуку Пугачевой дорогу в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поклонники Никиты Преснякова пришли к выводу, что внук певицы Аллы Пугачевой сделал все возможное, чтобы больше не вернуться в Россию. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Пресняков поселился в Соединенных Штатах Америки и стал открыто выражать поддержку публичным личностям, критически настроенным в отношении России. По мнению издания, это сделает возвращение на Родину для него затруднительным.

Старший сын Кристины Орбакайте, не скрывает своих связей с лицами, признанными в России иностранными агентами, и стремится построить карьеру в Америке. Он снимает клипы под псевдонтмом Ник Прес.

Вместе со своей супругой Аленой Красновой он проживает в США. Источник его дохода неизвестен. По данным «КП», бизнес Красновой, открытый в России, приносит в семейный бюджет около 10 миллионов рублей ежегодно.

Недавно внук Пугачевой захотел покорить США каверами на старые хиты. Он разработал специальную программу для Rain Nightclub в Лас-Вегасе в преддверии Международного женского дня.

Россия Бизнес Иноагенты Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 13:18
Любимого кота Куклачева не пустили к нему в палату
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
К дрессировщику Юрию Куклачеву в палату не пустили его любимого кота Матроскина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Цирковой артист лежит в больнице из-за проблем с сердцем. Сын Куклачева рассказал, что родственники хотели сделать отцу сюрприз и привезли в больницу его любимца - восьмилетнего кота Матроскина. Однако медицинский персонал пушистого посетителя в палату не пустил.

Матроскина дрессировщик подобрал на улице в Тульской области и сделал цирковым артистом.

Сейчас Куклачев проходит реабилитацию и идет на поправку после перенесенного инфаркта и операции, длившейся больше трех часов. Его состояние стабильно, однако артист быстро утомляется и скучает по своим животным.

Куклачева госпитализировали прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». По версии его сына, отец «переусердствовал» и «выдал все эмоции».

Больницы Коты Животные
23 апреля 2024, 11:55
«Голой на сцену не выходит». Лолита вернулась на телевидение после бойкота
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Лолита Милявская вернулась на телевидение после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она выступит в роли ведущей нового музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

В состав жюри программы вошли известные личности шоу-бизнеса: Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Ведущими станут Вадим Такменев и Лолита Милявская.

«Лолиту вернули на ТВ. Лолита - это очень сильный человек, и сломить ее не смогут никакие плутовки. Она ни перед кем не провинилась, она не нарушала никаких законов», - заявил Соседов.

Коллеги Милявской достаточно позитивно отреагировали на работу с опальной артисткой. Ее участие в мероприятии, организованном блогером Анастасией Ивлеевой, их не смущает.

«Лола это Лола! Какой была - такой и осталась. Не вижу необходимости менять ей имидж. Уверяю вас, голой она на сцену не выходит», - поделился солист культовой в 90-х группы «Форум» Сергей Рогожин.

Милявская вернется к корпоративам на майских праздниках по повышенному гонорару. Теперь за выступление она будет просить пять миллионов рублей.

Лолита Милявская Телевидение Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 11:24
Супруга Стерлигова развеяла слухи о разводе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жена Германа Стерлигова Алена опровергла слухи о разводе с православным бизнесменом. Об этом она сообщила в беседе с «360».

В социальных сетях появилась информация о том, что чета Стерлиговых распалась. Супруга якобы ушла от бизнесмена, забрав с собой детей.

«Оказалось, от него ушла жена и большинство детей. Жена красится, ходит без платка. Пишет посты про то, как хорошо жить одной, что жизнь только начинается», - написал один из пользователей.

Однако Стерлигова опровергла эту информацию. По ее словам, у пары все хорошо.

«Потихонечку развиваемся, жизнь идет. Герман продолжает развивать слободу, я помогаю детям, которые выбрали другой путь. Я же все-таки бабушка-героиня, уже восемь внуков», - отметила женщина.

Слухи о смене имиджа она тоже не подтвердила.

«Макияж я не наносила никогда и не наношу», - возразила супруга бизнесмена.

Алена рассказала о том, чем занимаются их взрослые дети - всего у супругов их пятеро. У дочери Стерлиговых родился пятый ребенок. У сына Арсения уже трое детей. Сергий с Михеем организовали историческое пространство, где в ближайшее время откроется ярмарка.

«Арсений второй год в Донбассе воюет, Пелагея волонтерской деятельностью занимается, тоже недавно была в Бахмуте на передовой, у них отряд называется „Из рук в руки“», - поделилась она.

Ранее сыровар Олег Сирота объяснил, почему развелся с Пелагеей Стерлиговой. По его словам, на брак повлияли времена ковида.

Семья Отношения Бизнес

Новости по теме