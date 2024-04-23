Юмористка Приходько пожаловалась на тяжелые условия работы в эмиграции

Приходько призналась, что столкнулась с рядом проблем, одной из которых стало отсутствие стабильности.

«Есть, может быть, финансовая драма какая-то. Потому как там (в России - прим. ред.) бы было все стабильно, круто и понятно. И понятно, в какой системе ты двигаешься. Здесь, да, тяжело», - отметила юмористка.

Широкую известность Приходько принесло участие в таких телепроектах как «Открытый микрофон» и «Stand Up на ТНТ». Сейчас юмористка проживает в Испании, адаптируясь к новой жизни и профессиональной деятельности в эмиграции.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему они с певицей Валерией не уехали из России. Он уточнил, что никогда не задумывался об отъезде.