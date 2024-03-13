Юморист Евгений Петросян вновь стал отцом

«Мои счастливые 35», - подписала фото Брухунова, выставив снимок в свой день рождения.

До этого Петросян был в браке с юмористкой Еленой Степаненко в течение 33 лет. Но в 2018 году появилась новость, что супружеская пара развелась.

В то же время у Петросяна завязались отношения с Брухуновой, которая работала его личным помощником. Когда стало известно об их романе, они известили общественность, что хотят сохранять конфиденциальность своей личной жизни. Стоит отметить, что и рождение первенца влюбленные тщательно скрывали.

В конце 2019 года в СМИ просочилась информация о том, что Петросян и Брухунова тайно поженились, а спустя время заговорили, что пара ожидает ребенка. Супруги опровергли это, а Петросян заявил, что не собирается становиться отцом в своем возрасте.

Однако в 2020 году стало известно, что молодожены действительно стали родителями. Их ребенок родился в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта.

Ранее появилась информация о том, что певец Дима Билан может скоро стать отцом.