Юморист Евгений Петросян сыграет свою первую роль в фильме

О новом амплуа Петросяна стало известно на очной защите уникальных авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории, которая проходит в Фонде кино.

Картина «Манюня: путешествие в Москву» задумана на волне популярности сериала про Манюню, в основу которого легла книга Наринэ Абгарян. В фильме расскажут историю путешествия Манюни в Москве в 1981 году. Режиссером картины выступит Денис Гуляр.

Недавно Петросян едва не стал жертвой телефонных мошенников. Однако артист проявил благоразумие и не поддался на уловки злоумышленников.