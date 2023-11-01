01 ноября 2023, 02:29

Юморист Евгений Петросян сыграет свою первую роль в фильме

Кинопоиск
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Российский артист эстрады Евгений Петросян сыграет свою первую роль в фильме. Юморист дебютирует в полнометражной картине «Манюня: путешествие в Москву». Об этом написала «Российская газета».

О новом амплуа Петросяна стало известно на очной защите уникальных авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории, которая проходит в Фонде кино.

Картина «Манюня: путешествие в Москву» задумана на волне популярности сериала про Манюню, в основу которого легла книга Наринэ Абгарян. В фильме расскажут историю путешествия Манюни в Москве в 1981 году. Режиссером картины выступит Денис Гуляр.

Недавно Петросян едва не стал жертвой телефонных мошенников. Однако артист проявил благоразумие и не поддался на уловки злоумышленников.

Кино Фильмы Евгений Петросян
01 ноября 2023, 01:50
Умерла звезда фильма «Рыпкина любовь» Марина Москаленко
Пресс-служба Театра Образцова
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Актриса театра и кино Марина Москаленко скончалась на 64-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова.

«В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце», - сказано в публикации.

Москаленко появилась на свет в российской столице 9 октября 1960 года. В 1984 году женщина закончила Высшее театральное училище имени Щукина. Артистка выступала с программой в Московском академическом театре сатиры.

Также звезда более 20 лет проработала в кукольном театре Образцова. Там она показала большое количество запоминающихся образов, например - мама Аладдина в «Волшебной лампе Аладдина», Танечка в «Нашей Чукоккале», грозная хищница Багира в «Маугли».

В кино Москаленко начала сниматься в 1984 году. Впервые она сыграла в мелодраме «Счастливая Женька!». Поклонникам больше всего запомнились ее роли в фильмах «Шура и Просвирняк», «Рыпкина любовь» и «Любовь и прочие глупости».

Кино Театры Актеры
01 ноября 2023, 01:32
«Бывший муж». Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера в ситкоме
Кинопоиск
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Российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая главную роль в ситкоме «Счастливы вместе», намекнула на нового актера в составе сериала. Видео со съемок женщина опубликовала в Telegram-канале.

На кадрах Бочкарева сняла себя и двух человек на фоне - Дарью Сагалову, сыгравшую дочь главных героев и Тимура Батрутдинова, которого ранее не было в сериале. По словам Натальи, мужчина снимется в перезапуске проекта. Кого именно сыграет актер - неизвестно. Однако актриса дала поклонникам небольшую наводку.

«Кто это? Угадайте. Наш новый жених? Бывший муж? Хотя, кто знает… Сегодня бывший, завтра настоящий», - весело продекламировала знаменитость.

Еще в начале июля стало известно о перезапуске популярной комедии «Счастливы вместе». В проекте появятся бессменные Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Ранее стало известно, почему звезда «Счастливы вместе» Юлия Захарова,сыгравшая Лену Полено, вела себя странно на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина. Как заявили в окружении артистки, сейчас она испытывает трудности.

Сериалы
31 октября 2023, 23:59
Ушел из жизни бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
«ВКонтакте»
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Бас-гитарист группы «Браво» ушел из жизни на 62-м году жизни. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила администрация группы.

«Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы „Браво“, участвовавший в записи альбомов „Скажем мы друг другу Браво“ (1988) и „Стиляги из Москвы“ (1990)», - сказано в сообщении.

Сергей Лапин пришел в коллектив в тот период, когда из него ушла Жанна Агузарова. Он принес в новые интересные идеи в имидж и стиль группы. Например, идея картонных декораций в песне «Стильный оранжевый галстук» принадлежит Лапину. Коллеги запомнили его прекрасным человеком и музыкантом.

Музыка
31 октября 2023, 05:04
Певица Цыганова раскритиковала Газманова за скандал на концерте в Дубае
YouTube
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Певец Олег Газманов не должен был выступать в Дубае в трудное для России время. Такое заявление сделала певица Вика Цыганова и ее муж Вадим Цыганов в интервью Юрию Дудю*.

«Для нас Валерий Меладзе, Александр Ревва - нечисть. Предатели. Газманов тоже нечисть, он еще обиделся на это, а зря», - отметила исполнительница.

По словам Цыгановой, у артиста возможно раздвоение личности. Она вспомнила, как Газманова попросили поддержать украинскую сторону, но тот не согласился. При этом артист не стал спорить и отстаивать интересы России, а просто пожелал не общаться на эту тему.

«Если ты декларируешь и тебя выводят в первые ряды со знаменами - будь добр соответствовать», - сказала Цыганова.

Несмотря на это, артистка считает песни Газманова хорошими. Однако выполнять боевые задачи под них никто не стал бы.

Ранее Юрия Дудя* призвали привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ после интервью с Цыгановой и ее мужем. В начале беседы журналист поблагодарил собеседников за то, что они согласились с ним поговорить, несмотря на разные политические позиции.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Интервью Юрий Дудь

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