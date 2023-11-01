Юморист Евгений Петросян сыграет свою первую роль в фильме
Российский артист эстрады Евгений Петросян сыграет свою первую роль в фильме. Юморист дебютирует в полнометражной картине «Манюня: путешествие в Москву». Об этом написала «Российская газета».
О новом амплуа Петросяна стало известно на очной защите уникальных авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории, которая проходит в Фонде кино.
Картина «Манюня: путешествие в Москву» задумана на волне популярности сериала про Манюню, в основу которого легла книга Наринэ Абгарян. В фильме расскажут историю путешествия Манюни в Москве в 1981 году. Режиссером картины выступит Денис Гуляр.
Недавно Петросян едва не стал жертвой телефонных мошенников. Однако артист проявил благоразумие и не поддался на уловки злоумышленников.