Юлия Савичева показала последствия пластической операции
Певица Юлия Савичева представила клип на песню «Девочка». В нем показано, как страдающая от анорексии и одиночества главная героиня уродует себя чрезмерным количеством пластических операций. Премьера ролика состоялась на платформе YouTube.
«Изначально „девочка“ была написана, основываясь на моих переживаниях и наблюдениях за людьми, которые сейчас падки на пластическую хирургию, изменение внешности, кто не верит в природную красоту и себя», - поделилась артистка.
Савичева также призвала фанатов любить себя и свою внешность и не сомневаться в своей привлекательности. Она заявила, что на собственном опыте знает, что такое анорексия и желание понравиться, которое граничит с безумием.
«Я понимаю, почему многие ложатся под нож хирурга - социальные сети навязывают нам стандарты красоты и некоторым некомфортно им не соответствовать», - поделилась артистка.
Режиссером клипа стал Константин Черепков. Певица поблагодарила его за работу и точную передачу ее мыслей и идей.
Недавно Савичева призналась, что готова пройти процедуры омоложения. Одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила певице сотрудничество.