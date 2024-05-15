Юлия Савичева показала последствия пластической операции

«Изначально „девочка“ была написана, основываясь на моих переживаниях и наблюдениях за людьми, которые сейчас падки на пластическую хирургию, изменение внешности, кто не верит в природную красоту и себя», - поделилась артистка.

Савичева также призвала фанатов любить себя и свою внешность и не сомневаться в своей привлекательности. Она заявила, что на собственном опыте знает, что такое анорексия и желание понравиться, которое граничит с безумием.

«Я понимаю, почему многие ложатся под нож хирурга - социальные сети навязывают нам стандарты красоты и некоторым некомфортно им не соответствовать», - поделилась артистка.

Режиссером клипа стал Константин Черепков. Певица поблагодарила его за работу и точную передачу ее мыслей и идей.

Недавно Савичева призналась, что готова пройти процедуры омоложения. Одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила певице сотрудничество.