Юлия Савичева ответила на слухи о разводе

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На вручение премии МУЗ-ТВ 2024 года артистка пришла одна и объяснила это тем, что муж не любит подобных мероприятий. Ее рассмешил вопрос о якобы имеющихся у нее проблемах в семейной жизни.

«У нас [с супругом] все хорошо», - заверила она корреспондента издания.

При этом исполнительница подчеркнула, что «ни в коем случае» не собирается разводиться.

Ранее телеведущая Ольга Бузова потребовала от бывшего мужа Дмитрия Тарасова подаренный ей в 2015-м году Mercedes-AMG.