24 июня 2024, 16:55

Юлия Пересильд создала собственную музыкальную группу

Global Look Press
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Актриса театра и кино Юлия Пересильд основала новый музыкальный коллектив «Мандрагора». О ближайших выступлениях артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Музыка нас связала. И тайн больше нет - начинаем потихоньку выходить из сумрака», - написала Пересильд.

Она уточнила, что концерт состоится 5 июля в культурно-развлекательном пространстве - Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Артистка также выразила восхищение участникам своей группы и заверила, что с ними ей нигде не страшно.

В комментариях под постом Пересильд фанаты отметили, что с нетерпением ждут, когда в продаже появятся билеты на концерт.

На днях Пересильд и другие актеры на фестивале «Учитель и ученики» в Ногинске провели мастер-классы. По словам актрисы, она поделилась с посетителями мероприятия всевозможными фишечками.

Санкт-Петербург Кино Концерты Юлия Пересильд
24 июня 2024, 17:24
«Можете выдыхать». Самбурская показала хейтерам возлюбленного
Global Look Press
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Актриса и певица Настасья Самбурская на своей странице в Instagram* опубликовала снимок с молодым человеком. Артистка намекнула подписчикам, что у нее роман.

«Отчитываюсь. Можете выдыхать», - подписала она.

На кадрах видно только профиль мужчины с бородой, который нежно прислонился к певице, когда та сделала совместное селфи. Ни имени, ни род деятельности своего возлюбленного Самбурская раскрывать не стала.

Ранее актриса выложила в соцсети видео, в комментариях под которым пользователи задали вопросы, связанные с одиночеством певицы.

«Почему такая женщина до сих пор одна?», - спросили фанаты.

Самбурская резко отреагировала на такой интерес к ее личной жизни, но ответила, что состоит в отношениях, используя нецензурные слова. По словам артистки, она просто не афишировала новый роман и послала матом слишком любопытных пользователей.

Недавно Самбурская оказалась на больничной койке. Находясь под капельницей, она рассказала подписчикам, что ее здоровье подкосили переработки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Настасья Самбурская Шоу-бизнес
24 июня 2024, 13:44
«Падала в обморок». Смолкин — о состоянии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»
Global Look Press
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Анастасия Заворотнюк работала на износ. Во время съемок ситкома «Моя прекрасная няня» у нее случались обмороки, рассказал актер Борис Смолкин телеканалу НТВ.

«Я помню, она раза два от усталости падала в обморок. Это было. Очень трудный путь она прошла», - поделился он.

Смолкин уточнил, что без Заворотнюк не обходился ни один кадр, ни одна сцена в «Моей прекрасной няне». Остальные актеры могли сходить на перерыв, а у нее такой возможности не было.

Исполнитель роли дворецкого Константина рассказал, что артистке роль няни Вики далась нелегко.

«Но с приходом уже покойной Любочки Полищук она нащупала говор. И дальше понеслось то, что зрители видели на экране», - пояснил он.

Смолкин добавил, что считает верным решение близких Заворотнюк не афишировать подробности ее заболевания.

«На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись», - отметил артист.

Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с раком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище без грима на лице.

Болезни Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
24 июня 2024, 13:07
Прокуратура потребовала возбудить дело против рэпера Моргенштерна
Global Look Press
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Московская прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки для возбуждения уголовного дела против рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Причиной уголовного преследования стало уклонение артиста от исполнения обязательств иностранного агента.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России», - пояснили в прокуратуре.

Ведомство уточнило, что Моргенштерна* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом музыкант продолжил публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

Ранее экс-супруга Моргенштерна* Дилара Зинатуллина рассказала о своих музыкальных планах. Она призналась 360.ru, что в будущем видит себя в качестве певицы.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Россия Музыка Следственный комитет России Моргенштерн
23 июня 2024, 15:01
Пранк о курсах с бубном и свиньей. Дилара разыграла мать на шоу Арины Ростовской
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Бывшая жена Моргенштерна* Дилара Зинатуллина разыграла свою маму в шоу Арины Ростовской «Утро в халате» на 360.ru. По заданию ведущей девушка рассказала по телефону о планах запустить курсы о женской проявленности с бубном и «норвежской степной свиньей».

Во время звонка Дилара заявила матери, что задумывается о том, что ей стоит начать вести такие курсы, потому что она сама очень женственная и это отмечают многие в ее окружении.

«И я вот решила, что возьму бубен и свинью степную норвежскую и буду этим всем заниматься», - пояснила она.

Делать это стоит не онлайн, продолжила девушка, а в обычном формате: снимать залы и рассказывать зрителям о женской энергии.

В ответ на вопрос, зачем ей бубен и свинья, Дилара ответила, что это ей сказали, «так будет лучше работать». Бубен поможет в донесении информации, а животное нужно для антуража, подчеркнула Зинатуллина.

Мать сначала осторожно поддержала новую идею дочери, но затем поинтересовалась, что у нее с голосом и не записывает ли она разговор. Тогда Дилара призналась, что это пранк.

Отдельно ведущая провела с гостьей небольшой блиц. Отвечая на вопросы, девушка призналась, что больше всего ценит в людях доброту и честность, в себе особенно любит глаза, а самой большой ее мечтой недавно была покупка квартиры в центре Москвы.

«Чтобы быть счастливым, нужно найти работу, которая тебе будет в кайф, нужно вкусно кушать, иметь позитивное окружение и желательно еще классную вторую половинку », - добавила Дилара.

На вопрос о том, что бы она никогда не смогла простить, блогер заявила, что не стала бы мириться с обманом.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

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