22 января 2025, 23:03

Юлии Высоцкой и ее компании предъявили иск за нарушение авторских прав

РИА «Новости»
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На компанию ООО «Едимдома.ру», которая на 90% принадлежит телеведущей Юлии Высоцкой подали в суд из-за нарушения авторских прав с требованием компенсации в размере 100 тысяч рублей. Запись об иске разместили в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Москвы.

Из карточки дела следует, что иск на 100 тысяч рублей против компании Высоцкой ООО «Едимдома.ру» подала иск организация «Восьмая заповедь» за то, что на сайте телеведущей использовались чужие материалы без указания авторства. Пока суд оставил исковое заявление без рассмотрения из-за того, что в нем были обнаружены нарушения.

Агент телеведущей и соучредитель компании Евгений Степанов рассказал «Газете.ru» , что иск подали «предприимчивые люди», которые решили «ни за что получать деньги», пользуясь правовой лазейкой в законодательстве России.

«„Предприимчивые люди“, пользуясь дырой в российском законодательстве и тем, что официальные сервисы фотостоков ушли с российского рынка, подают на все медийные порталы иски. Можно ли назвать их мошенниками или нет?» -возмутился Степанов.

Ранее суд обязал Высоцкую выплатить 40 тысяч рублей за незаконное использование фотографий на ее кулинарном сайте. Автор снимков изначально обратился к администрации сайта с требованием выплатить ему компенсацию в размере 125 тысяч рублей или удалить снимки, но ответа не поступило.

Рубль Суд Деньги Москва Юлия Высоцкая
21 января 2025, 23:11
Панин похвастался своей грин-картой и поддержал Трампа
РИА «Новости»
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Скандально известный актер Алексей Панин после инаугурации президента США Дональда Трампа опубликовал фото в красной кепке предвыборной компании президента. Снимок он разместил в Instagram*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Панин, который в 2023 году из Испании перебрался в Соединенные Штаты, вместе с дочерью сфотографировался в кепках с предвыборным слоганом Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«А у нас грин-карты. Мы в домике», - подписал свой поста актер, намекая на жесткую политику Трампа в отношении мигрантов.

Трамп во время инаугурации, которая прошла 20 января, заявил, что собирается ввести общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что происходит на границе с Мексикой.

Сразу после инаугурации полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. Множество мигрантов, которые хотели попасть в страну легально, остались ни с чем.

Фото США Мигранты Отношения Дональд Трамп Испания Instagram Актеры
21 января 2025, 11:02
У актера из «Солдат» и «Полицейского с Рублевки» начали отниматься ноги на фоне диабета
Соцсети
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Состояние здоровья звезды сериалов «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки» Бориса Эстрина резко ухудшилось. У него начали отниматься ноги, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 55-летний актер обратился за медицинской помощью в одну из столичных клиник. Мужчина рассказал об онемении и сильной усталости в мышцах ног, а также пожаловался на трудности и болевые ощущение при передвижении, постоянные головные боли, головокружения, слабость.

Врачи обследовали его и диагностировали сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также - нарушения работы центральной нервной системы. Диабет второго типа может грозить некрозом костей и суставов, а также разрушением глубоких тканей и нервных волокон.

Борис Эстрин - актер театра и кино. Широкую известность он приобрел благодаря роли офицера Хворостюка в сериале «Солдаты», учителя математики Георгия Валынского в «Кремлевских курсантах».

Ранее актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. СМИ сообщили, что артист оказался в больнице из-за ишемической болезни сердца.

Болезни Актеры Диабет
20 января 2025, 12:49
«Девушка из хрущевки». Подписчики не пощадили жену Петросяна из-за критики подделок
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На молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову снова обрушилась волна хейта. Подписчики в Instagram* набросились на звезду из-за ее критики поддельных сумок люксовых брендов.

Все началось несколько дней назад. Брухунова поделилась удивительной, по ее словам, историей из жизни.

«Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью Hermes. И вместо Birkin <…> у одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это очень смешно», - заявила Татьяна.

Также она раскритиковала джинсы девушек и пакеты из супермаркета, которые, по ее оценке, еще больше омрачили их образ. Жена юмориста назвала покупку подделки смешной и призвала выбирать обычные сумки, если нет возможности купить оригинал.

Подписчики не поддержали мнение Брухуновой. Они напомнили звезде, что она сама когда-то была небогата.

«Тульская девушка из хрущевки, волею случая ставшая богатой», - написал один из пользователей.

«А может стоит посмотреть на себя?» - подхватил еще один.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Евгений Петросян Покупки
20 января 2025, 11:59
Журналисты раскрыли райдер сбежавшего из России лидера группы «Мумий Тролль»
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Осудивший спецоперацию и покинувший Россию певец и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в своем райдере требует заказчиков исключить любой запах табака, а также предоставить некурящего водителя, потому что артист несколько раз бросал курить. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Помимо условий с табаком, певец просит отправлять к нему только чистую машину. Если погодные условия не позволяют поддерживать аккуратный внешний вид автомобиля, то артист требует мыть транспорт несколько раз в день.

За одно выступление Лагутенко требует 8,5 миллиона рублей. Организаторы обязаны оплачивать расходы по визам, трансферу и суточным. Еще рокер летает только бизнес-классом, готов жить в пятизвездочном отеле, а в номер просит закуски, фрукты, ягоды, кефир, йогурт, зеленый чай и воду. Помимо этого хочет услуги массажиста и шторы блэкаут.

Также в гримерке артиста обязательно должны присутствовать 12 бутылок пива, творог, хумус и жевательные резинки без сахара.

В августе Лагутенко был готов спеть для русскоязычной публики в США за семь миллионов рублей. Гонорары за выступления его команда просила переводить на счет американской компании.

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