Юлии Высоцкой и ее компании предъявили иск за нарушение авторских прав

Из карточки дела следует, что иск на 100 тысяч рублей против компании Высоцкой ООО «Едимдома.ру» подала иск организация «Восьмая заповедь» за то, что на сайте телеведущей использовались чужие материалы без указания авторства. Пока суд оставил исковое заявление без рассмотрения из-за того, что в нем были обнаружены нарушения.

Агент телеведущей и соучредитель компании Евгений Степанов рассказал «Газете.ru» , что иск подали «предприимчивые люди», которые решили «ни за что получать деньги», пользуясь правовой лазейкой в законодательстве России.

«„Предприимчивые люди“, пользуясь дырой в российском законодательстве и тем, что официальные сервисы фотостоков ушли с российского рынка, подают на все медийные порталы иски. Можно ли назвать их мошенниками или нет?» -возмутился Степанов.

Ранее суд обязал Высоцкую выплатить 40 тысяч рублей за незаконное использование фотографий на ее кулинарном сайте. Автор снимков изначально обратился к администрации сайта с требованием выплатить ему компенсацию в размере 125 тысяч рублей или удалить снимки, но ответа не поступило.