«Юбочку забыла надеть»: Евгения Лоза снялась в горячем офисном наряде
Актриса Евгения Лоза снялась в откровенном деловом наряде без юбки или брюк. Фотографии она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.
В комментариях под постом 39-летняя актриса предложила написать пользователям, какие мужские и женские имена им не нравятся. Многие поклонники при этом начали обсуждать откровенный образ артистки.
«Прекрасна как ангел», «Красивый образ», «Настолько здесь лишние эти пиджак, галстук и рубашка!» - написали они.
Ранее дочь Марии Шукшиной Анна опубликовала пикантное фото без бюстгальтера. В своем блоге девушка похвасталась атлетичной фигурой.
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Для черно-белых снимков актриса подобрала пиджак и рубашку с галстуком. Образ дополнили короткие чулки и ботинки на платформе.
«Юбочку забыла актриса надеть, увлеклась пиаром», - написала одна из пользовательниц Сети.
«Актриса в шортах! Следите искуснее», - ответила ей Лоза.